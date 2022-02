In der Klinik angesteckt: Krankenschwester kämpft mit den Folgen von Corona und den Behörden

Von: Manuel Eser

Teilen

Sie hat einen beschwerlichen Weg hinter sich – und große Herausforderungen vor sich: Rund ein Jahr nach ihrer Corona-Infektion hat die Krankenschwester Sabine P. (Name geändert) wieder ihre Arbeit im Klinikum Freising aufgenommen. Die Wiedereingliederung fällt ihr schwer, weil sie immer noch an den Folgen der Infektion leidet. © Lehmann

Während einer Corona-Quarantäne hat sich eine Pflegerin bei einem Patienten mit Covid-19 angesteckt. Seitdem kämpft sie nicht nur mit den Folgen der Krankheit.

Freising – Es fühlt sich so an, als hätten sich neben dem Coronavirus auch alle anderen unsichtbaren Kräfte gegen sie verschworen. Sabine P. (Name geändert) aus dem Landkreis Freising hat ihren Impftermin bereits vor Augen. Eine Woche noch, dann hätte sie ihren ersten Pieks gegen das tückische Covid-19 erhalten. Doch dazu kommt es nicht. Sieben Tage vorher, im Januar 2021, steckt sich die Pflegefachkraft, die in der Kardiologie des Klinikums Freising tätig ist, bei einem Patienten an. Zu einem Zeitpunkt, in dem sie unter normalen Pandemie-Umständen gar nicht gearbeitet hätte. Trotz aller erdenklichen Schutzmaßnahmen. Die Folgen wiegen schwer. Bis heute.

Der fatale Kontakt

In der Zeit, in der sich Sabine P. ansteckt, befindet sie sich als Kontaktperson eigentlich in häuslicher Quarantäne. „Und das habe ich, so wie es sich gehört, privat auch strikt eingehalten“, sagt sie. Sie empfängt keinen Besuch – weder vom Lebenspartner, noch vom erwachsenen Sohn. Auch nicht an Silvester. Sie geht nicht einkaufen, nicht spazieren. Schreibt das vom Gesundheitsamt geforderte Corona-Tagebuch.

Doch dann funkt das Klinikum SOS. Die zweite Corona-Welle wütet. Jede Arbeitskraft wird im Krankenhaus benötigt. Weil es sich um ein sogenanntes systemrelevantes Unternehmen handelt, ist es dem Klinikum erlaubt, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt für Arbeitskräfte unter bestimmten Auflagen Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. „Durch den entstehenden relevanten Personalmangel besteht ansonsten die Gefahr, dass das Klinikum in Teilen nicht weiter betrieben werden kann“, heißt es in der Ausnahmegenehmigung von Sabine P., die dem FT vorliegt. „Die Quarantänemaßnahmen sind NICHT generell aufgehoben, es ist Ihnen lediglich der Weg zwischen Wohnort und Arbeitsstätte gestattet.“

Die Entscheidung, trotz Quarantäne zu arbeiten, ist freiwillig. So ist das gängige Praxis in der Pandemie, sagt Sabine P. „Ich bin gerne Krankenschwester und auch gerne gekommen, um die Kollegen gerade in dieser Krise zu unterstützen“, sagt sie. Damit die medizinische Versorgung in der Kardiologie, einem neuralgischen Punkt des Krankenhauses, aufrechterhalten werden kann, nimmt sie ihren Dienst wieder auf – und steckt sich an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Das Klinikum versucht alles, um die Belegschaft vor Corona zu schützen“, betont Sabine P.. So erhalten Patienten, die neu ins Klinikum kommen, zunächst einen PCR-Test. Nur wenn das Ergebnis negativ ist, wird die Person auf der entsprechenden Station untergebracht. „Aber es kommt eben immer mal wieder vor, dass Patienten im Laufe der Behandlung doch positiv getestet werden“, berichtet die Mitarbeiterin. „Entweder weil der Test erst in einem späteren Verlauf die Infektion anzeigt, oder weil Angehörige, die zu Besuch kommen, das Virus einschleusen.“ Denn nicht alle Angehörigen würden sich an die Maskenpflicht halten. „Ich habe mehrmals Besucher erwischt, die den Mundschutz im Patientenzimmer abgenommen hatten.“

Sabine P. hält sich selbstverständlich an alle Schutzmaßnahmen, wie sie sagt. Doch trotz Maske steckt sie sich an. „Wir sind dazu angehalten, uns so kurz wie möglich im Patientenzimmer aufzuhalten“, berichtet sie. „Aber wenn es einem Patienten sehr schlecht geht, müssen wir gezwungenermaßen länger bleiben. Und wenn Patienten eine hohe Symptomatik haben wie Übelkeit, Erbrechen, Atemnot oder Schwäche, können sie keine Masken tragen.“

Dass sie sich außerhalb des Krankenhauses angesteckt haben könnte, schließt Sabine P. aus: „Ich war ja ansonsten in Quarantäne.“

Das Leiden danach

Die Covid-Erkrankung nimmt bei Sabine P. einen schweren Verlauf. Jetzt landet sie selbst als Patientin im Klinikum. Kehrt nach Hause zurück, fühlt sich acht Wochen nach dem positiven Test eigentlich gut erholt und fit genug, in die Arbeit zurückzukehren. Doch schnell stellt sie fest, dass sie noch nicht in der Lage dazu ist, ihren Job wieder auszuüben. „Erst als ich aus der Isolation herausgekommen bin, habe ich gemerkt, wie schwer es mich erwischt hat, und wie weit ich von 100 Prozent meines normalen Leistungsvermögens weg bin.“

Eine monatelange Leidenszeit beginnt. Sie besucht verschiedene Ärzte, lässt sich auch neurologisch untersuchen, doch ohne Befund. Und trotzdem, sagt sie, ist sie bis heute nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Die Augen schmerzen sie, sobald sich ihr Blick auf etwas konzentriert. Autofahrten am Steuer kann sie daher nur über kurze Strecken bewältigen. Auch das Einkaufen wird zur Qual, wenn sie auf der Suche nach der richtigen Packung Nudeln nicht gleich fündig wird. „Meine Konzentrationsfähigkeit ist am Boden“, sagt sie. „Manchmal verlasse ich den Supermarkt und weiß gar nicht mehr, in welchem Laden ich gewesen bin. Das macht einem Angst.“

Unterstützung bekommt sie von ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Klinikum. Immer wieder erhält sie Karten, Anrufe, Nachfragen. Das Ambulante Palliativteam, für das Sabine P. auf geringfügiger Basis gearbeitet hat, bevor die Krankheit das unmöglich gemacht hat, schickt einen großen Blumenstrauß. Die Leitung bietet ihr sogar Geld an für den Fall, dass sie in eine Notlage geraten sollte. „Das fand ich sehr rührend“, sagt sie. „Für diese Gesten bin ich sehr dankbar. Sie haben mir Kraft gegeben.“

Der Kampf ums Geld

Und die braucht sie auch, vor allem im Kampf um Zahlungen, die sie von der Krankenkasse und der Rentenversicherung einfordert. Da sie bald nach der Corona-Infektion aufgrund ihres Krankenstands kein Gehalt mehr bezieht, beantragt sie Unterstützungsgeld bei der Versicherung. Doch die Anträge sind kompliziert – auch weil mehrere Kassen in diesem Fall im Boot sitzen. Drei Monate dauert es, bis die richtige Zahlung auf ihrem Konto eingeht.

Noch zermürbender ist die Auseinandersetzung mit der Deutschen Rentenversicherung Bund, der größte von etlichen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung. Für die Reha, der sie sich im November und Dezember unterzieht, steht Sabine P. sogenanntes Verletztengeld zu. Zwar erhält sie zunächst das beantragte Tagesgeld. „Aber es waren nur zwei Drittel meines Grundgehalts“, berichtet sie. „Da es sich bei meiner Corona-Infektion um einen Arbeitsunfall handelt, wie mir das Klinikum auch bestätigt hat, stehen mir aber 100 Prozent zu.“

Immer wieder hat sie versucht, Kontakt zur Deutschen Rentenversicherung Bund aufzunehmen. Schriftlich. Telefonisch. Doch kein Ansprechpartner kann ihr mitteilen, warum das Geld nicht voll ausbezahlt wurde, geschweige denn eine Nachzahlung veranlasst wurde. „Ich sitze zwischen allen Stühlen, werde von A nach B geschickt und keiner gibt mir Auskünfte“, berichtet sie. „Schon für gesunde Menschen ist eine solche Auseinandersetzung mit Behörden zermürbend. Aber bei mir kommt sie zusätzlich zum Corona-Leiden hinzu.“

Sabine P. hat sich deshalb nach langem Zögern auch rechtlichen Beistand geholt. „Ich finde es schade, dass ich zu einem Anwalt gehen muss, um das zu bekommen, was mir zusteht.“ Ohne Ersparnisse, sagt sie, würde es für sie düster aussehen.

Die Reaktion der Rentenversicherung

Nachdem Sabine P. dem FT ihre Geschichte erzählt hat, stellt auch die Heimatzeitung eine schriftliche Anfrage bei der DRV Bund. Die Antwort erfolgt schnell und freundlich. Eine Sprecherin erklärt, dass die Berufsgenossenschaft zu spät mitgeteilt habe, dass es sich in Sabine P.’s Fall um einen Arbeitsunfall gehandelt habe. Fristen, von denen Sabine P. gar nichts wissen konnte, weil sie von keinem der Träger entsprechende Informationen bekommen hatte.

Die Folge davon sind bis dato geringere Zahlungsbeträge und veränderte Zuständigkeiten. Leidtragende ist die Krankenschwester, die nun wieder mit neuen Behörden zu kämpfen hat. Immerhin: Die Sprecherin der DRV Bund gibt Tipps zum weiteren Vorgehen, leitet die Beschwerde an den verantwortlichen Bereich weiter und siehe da: Sabine P. erhält ein Schreiben, in der die zuständige Mitarbeiterin ihr Bedauern ausdrückt. Das Geld, um das Sabine P. kämpft, hat sie freilich noch nicht.

Ihre Botschaft

Fast genau ein Jahr nach ihrer Infektion hat die Fachpflegerin jetzt mit ihrer Wiedereingliederung begonnen. Vom Klinikum fühlt sie sich moralisch gut unterstützt. „Die Kollegen sind für mich da.“ Außerdem hat sie sich für eine Studie beworben. Eine Augenklinik in Erlangen forscht an Medikamenten, die ihr Leiden eventuell mildern können. „Hoffentlich werde ich genommen.“

Noch immer treibt es sie um, dass sie bereits so nah an der schützenden Impfung dran war, als Corona bei ihr zugeschlagen hat. Ihre Botschaft an die ungeimpften Menschen: „Denkt noch mal drüber nach, was euch das eigene Leben wert ist.“ Sie sei vor ihrer Infektion ein sportlicher Mensch gewesen, der außer der ein oder anderen Erkältung nie krank gewesen sei. „Niemand sollte sich da auf der sicheren Seite fühlen – auch wenn er sich für fit und gesund hält. Wer glaubt, dass ihm Corona nichts anhaben kann, täuscht sich.“