Freising wird zur Filmhochburg: Independent StarFilmfest bietet einige Neuheiten

Freising – Zum dritten Mal findet in Freising das Independent StarFilmfest statt. In diesem Sommer ist einiges neu: An jetzt drei Tagen – von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juli, werden an verschiedenen Spielstätten neben Kurzfilmen, Dokumentationen und Musikvideos auch Spielfilme gezeigt.

Auftakt im Furtnerbräu

Die Filme sind wie immer aus Bayern, Deutschland und nahezu jedem Winkel der Welt, teilen die Veranstalter mit. Neu ist, dass die Werke in Themenblöcke gegliedert sind: So werden beispielsweise Animationsfilme sowie Horror- und Science-Fictionfilme gesondert gezeigt, genauso wie Komödien und Dramen. Jeder Block und einzelne Spielfilme können gesondert gebucht werden – oder man kauft sich ein Tages- oder Drei-Tagesticket.

Eröffnet wird das Fest an diesem Freitag, 5. Juli, um 20 Uhr im Furtnerbräu mit einer Auftaktveranstaltung und dem Film „Lift“ von Alexander Kaminer. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, findet das Programm überwiegend im Lindenkeller statt. Das gilt auch für die Preisverleihung am Sonntagabend, bei der der Eintritt frei ist. Als weitere Spielstätte konnte die Stadtbibliothek gewonnen werden, wo am Samstagnachmittag, 6. Juli, Dokumentationen gezeigt werden.

Wie gewohnt gibt es zwischendrin kurze Impulsvorträge. So spricht der Münchner Musiker Alex Sebastian über die Entstehung seines Musikvideos. Jakob Tauber – ebenfalls aus München und ein filmisches Multitalent – berichtet von seinem jüngsten Dreh in Paris. Dort entstand ein One-Taker: Das heißt, der Film besteht nur aus einer einzigen Einstellung.

Vorverkauf läuft

Tickets gibt es bereits jetzt in der Touristinfo, heuer erstmals bei Bücher Pustet und wie immer an der Abendkasse. Das genaue Festivalprogramm ist im Internet unter www.independentstarfilmfest.com einsehbar.

Als besonderes Schmankerl zeigen die Veranstalter am Sonntag im Furtnerbräu im Musikvideoblock ein Werk von Popsängerin Nena in Zusammenarbeit mit Eurythmics-Gitarrist Dave Stewart. Im US-amerikanischen Kurzfilm „Tattooed Heart“, der am Samstag im Dramablock ab 13.15 Uhr gezeigt wird, wirkt Madison Wolfe aus dem Horror-Blockbuster The Conjuring 2 mit.

Neu ist der Publikumspreis

Neu ist der Publikumspreis: Die Zuschauer können den besten Film wählen und nehmen zugleich an einer Verlosung von Sachpreisen und Einkaufsgutscheinen der Aktiven City Freising teil. Die Gewinner werden bei der Preisverleihung am Sonntagabend gezogen. ft

