Freisinger Mittelschule plant Tandemklasse mit zwei Lehrkräften - Eltern können ihre Kinder anmelden

Vorbildlich: Bisher gibt es in Freising nur in der Grundschule St. Korbinian Tandemklassen.

Starkes Inklusionsangebot

Es ist ein starkes Inklusionsangebot: Die Steinpark-Mittelschule in Freising plant ab Herbst eine Tandemklasse. Jetzt sind die Eltern am Zug.

Freising – Die Mittelschule am Steinpark ist in ihrem Bestreben, ab dem nächsten Schuljahr eine Tandemklasse ins Leben zu rufen, einen großen Schritt weiter. Bei einem Elternabend im Januar gab es großen Rückenwind für das Projekt. Derzeit geht es um die Bedarfsklärung für das neue Modell, das in der fünften Jahrgangsstufe gestartet werden soll.

„Wir sind mitten in der Arbeit“, sagte Rektor Simon Pelczer auf Nachfrage des FT. Nach den Faschingsferien sollen an alle Eltern aus Freising und Marzling, deren Kinder an die Steinpark-Mittelschule übertreten, Anmeldeformulare verteilt werden. Darin können sie angeben, in welche Art von Klasse ihr Nachwuchs gehen soll. Zur Auswahl steht neben Regelklasse und Bandklasse (mit musikalischem Schwerpunkt) auch die Tandemklasse.

Steinparkmittelschule würde Vorreiter werden

Eine Tandemklasse stellt aktuell das weitestgehende inklusive Schulangebot dar. In Freising gibt es sie bisher nur an der Grundschule St. Korbinian. Kinder mit und ohne Förderbedarf werden hier gemeinsam unterrichtet von einem Lehrertandem: einer Regelschullehrkraft und einer Lehrkraft für Sonderpädagogik. Je nach Bedarf kann auch noch eine Kinderpflegerin hinzugezogen werden.

+ Will bald die erste Tandemklasse willkommen heißen: Simon Pelczer, Leiter der Mittelschule am Steinpark. © Eser

Bis dato gibt es im Landkreis Freising keinen fließenden Übergang für Tandemklassen von der Grund- zur weiterführenden Schule. Das würde sich ändern, sollte das Projekt, so wie geplant, im Steinpark realisiert werden. Überhaupt würde die Steinparkschule damit zur Vorreiterin: Bis dahin gibt es in Oberbayern nur zwei Mittelschulen, die Tandemklassen anbieten.

„Eltern sollen ihre Kinder gern und freiwillig anmelden“

Beim Elternabend waren alle eingeladen, deren Kinder auf die Steinpark-Mittelschule übertreten. Das sind nahezu alle aktuellen Viertklässler aus Marzling und Freising – mit Ausnahme des Spengels Lerchenfeld. Rund 200 Interessierte kamen so zusammen, um sich über die einzelnen Modelle zu informieren. „Dabei gab es auch sehr viel Zuspruch für die Tandemklasse“, berichtet Pelczer.

Das ist auch wichtig. Denn eines möchte er nicht: dass die Schulleitung bestimmt, welche Regelschüler welches Format besuchen. „Die Eltern sollen ihre Kinder gern und freiwillig für die Tandemklasse anmelden. Wir wollen sie dafür begeistern.“

Kinder entwickeln in Tandemklassen hohe Sozialkompetenz

Gute Gründe gibt es genug dafür. „Wenn die Kinder im Unterricht von mehreren Erwachsenen begleitet werden, dann sorgt das für mehr Aufmerksamkeit“, berichtet Pelczer. „Die Kinder können tendenziell ruhiger und konzentrierter arbeiten.“ Eine intensivere individuelle Unterstützung für Schülerinnen und Schüler ist möglich. Grundsätzlich sei wichtig, dass alle Kinder der Tandemklasse von der erhöhten Förderung profitieren könnten.

Ein weiteres starkes Argument nennt Anja Baum, Tandemlehrkraft von St. Korbinian: „Kinder erleben Individualität als etwas Normales, lernen im Schulalltag, mit Heterogenität umzugehen und entwickeln eine hohe Sozialkompetenz, geprägt von Toleranz, Geduld, Rücksichtnahme und gegenseitiger Unterstützung.“

Gute Erfahrungen hat Pelczer bereits mit dem Projekt Partnerklasse gemacht. Seit Anfang des Schuljahrs ist eine fünfte Klasse des Sonderpädagogischen Förderzentrums Freising unter dem Dach der Mittelschule untergebracht, die eng mit einer parallelen Regelklasse kooperiert. Die Kinder lernen bei mehreren gemeinsamen Unternehmungen, was gegenseitige Wertschätzung und rücksichtsvolles Miteinander bedeutet. „Das läuft sehr gut und ist inzwischen gelebte Normalität“, berichtet Pelczer. Ähnlich soll auch die Tandemklasse an der Mittelschule wachsen. „Wir wollen das behutsam zu einem Erfolgsmodell entwickeln.“