17 Bäume machen die Freisinger Innenstadt grüner - Pflanzaktion findet noch im November statt

Die Vorbereitungen sind bereits getroffen: Voraussichtlich ab Dienstag, 22. November, werden in der Oberen Hauptstraße 17 neue Bäume gepflanzt. Foto: Lehmann © Lehmann

Die Freisinger Innenstadt wird grüner: Noch im November werden in der Oberen Hauptstraße 17 neue Bäume gepflanzt.

Freising – Die Innenstadtbegrünung kommt jetzt in Schwung: Wie Freisings Rathaussprecherin Christl Steinhart mitteilt, werden voraussichtlich ab Dienstag, 22. November, in der Oberen Hauptstraße 17 neue Bäume gepflanzt. An der Pflanzenarmut im Zentrum war immer wieder Kritik aufgeflammt.

Neupflanzungen sind an den Klimawandel angepasst

Entlang der Moosach an der Oberen Hauptstraße stehen künftig fünf Traubenkirschen der Sorte ‚Tiefurt’, im Bereich Am Wörth sechs Amberbäume, an der Einmündung der Sackgasse eine Grau-Erle und zwei Rot-Ahorne sowie im Bereich der Karlwirt-Kreuzung drei Felsenbirnen. „Die Neupflanzungen sind durch die Artenauswahl an den Klimawandel angepasst und sollen kleinklimatische Verbesserungen erwirken“, erklärt Steinhart.

Im aktuellen Bauabschnitt hatte es schon vor dem Umbau Stadtbäume gegeben. Externe Begutachtungen hatten allerdings gezeigt, dass sich die Bäume überwiegend in einem sehr schlechten Zustand befanden und deshalb im Zuge der Neugestaltung ersetzt werden müssen. Bei den Neupflanzungen wird ein besonderes Augenmerk auf ausreichendes Substratvolumen gelegt, um den Bäumen bestmögliche und dauerhafte Wachstumsbedingungen zu geben.

Mobile Pflanzelemente ergänzen dauerhafte Bäume

„Hierfür wurden bei den neuen Baumstandorten großzügige Baumquartiere geschaffen“, betont die Rathaussprecherin. Der Bereich, der weitestgehend frei von Spartenleitungen ist und mit einem durchwurzelbaren Spezialsubstrat verfüllt wurde, ist standardmäßig fünf mal fünf Meter groß und zirka 1,3 Meter tief.

An der Unteren Hauptstraße, der Weizengasse, der General-von-Nagel-Straße und der Unteren Domberggasse wurden bereits verschiedene neue Baumstandorte geschaffen und unter anderem Ginkgobäume, Säuleneichen, Blumeneschen sowie ein Ahorn, eine Magnolie und eine Gleditschie gepflanzt. „Wo es aufgrund der bestehenden Spartenleitungen oder organisatorischen Gründen nicht möglich ist, Bäume in ein dauerhaftes, unterirdisches Quartier zu pflanzen, wird die Innenstadt mit mobilen Pflanzelementen begrünt“, erläutert Steinhart.

Pflanzen binden Staub, Schadstoffe und Kohlendioxid

Das Klimaanpassungskonzept KLAPS 50 der Stadt Freising misst dem Erhalt und der Förderung von innerstädtischem Grün hohe Relevanz bei, um die klimaökologische Situation in Freising langfristig weiter zu verbessern: Innerstädtische Vegetation verstärkt nicht nur die Identität von Orten, sondern bindet Staub, Schadstoffe und Kohlendioxid. Speziell Bäume spenden an heißen Tagen Schatten, kühlen Stadträume und erbringen folglich wichtige Ökosystemdienstleistungen. Aber auch Sträucher, Stauden, Pflanzenarrangements in Kübeln und Töpfen sowie Fassaden- und Dachbegrünungen helfen, die Stadt zu beleben und verschiedenen Lebewesen Nahrung und Versteck zu bieten. ft

