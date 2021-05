Freising: Inzidenz bleibt weit unter 100 - ab Montag öffnet die Außengastronomie

Viele Lockerungen im Landkreis Freising

Die Inzidenz ist weiter gesunken im Landkreis. Das bedeutet weitreichende Lockerungen. Auch für die Außengastronomie.

Landkreis - Weiter leicht gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Freising. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 52,2 (18 Neuinfektionen seit Freitag). Damit liegt der Wert den achten Tag in Folge unter 100 und die Außengastronomie darf für Besucher mit vorheriger Terminbuchung geöffnet werden. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein vor höchstens 24 Stunden vorgenommener Antigentest oder Selbsttest oder ein vor höchstens 48 Stunden vorgenommener PCR-Test mit negativem Ergebnis der Tischgäste erforderlich.itere Regelungen: Die Öffnung von Kinos ist möglich (Test), kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport unter freiem Himmel sind erlaubt (ebenfalls mit Testpflicht). Noch nicht erlaubt ist die Öffnung von Fitnessstudios.

Auch bei den Kitas und beim Einkaufen geht jetzt mehr

Außerdem ist die Ausgangssperre aufgehoben. Ab dem heutigen Montag gilt Präsenzunterricht für alle Schüler, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sonst Wechselunterricht. Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder ist zulässig, wenn die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb). Ebenfalls zulässig ist die Öffnung von Ladengeschäften, die nicht als notwendig eingestuft werden, für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum. Aber nur ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche ist erlaubt.

