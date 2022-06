„Freising ist ein liebes, altes Städtchen“: Schriftsteller Joseph Maria Lutz und die Domstadt

Joseph Maria Lutz (um 1911) schloss sich der Verbindung „Corps Donaria“ in Freising an. © Foto: Stadtarchiv Pfaffenofen

Schriftsteller Joseph Maria Lutz aus Pfaffenhofen studierte einige Jahre Landwirtschaft in Freising. Und er lernte die Domstadt lieben.

Freising – Seine Bühnenwerke haben sich in das bayerische Kollektiv-Gedächtnis eingebrannt und gelten nach wie vor als unerreicht – von der Adaption der Kobell-Erzählung vom Brandner Kaspar bis zum legendären „Geisterbräu“, der gerade in Kranzberg als Freiluftaufführung noch am 16./17./18. Juni (jeweils um 19.30 Uhr) gespielt wird. Der Schriftsteller Joseph Maria Lutz aus Pfaffenhofen erlernte vor seinem großen Erfolg allerdings auch einen normalen Beruf: Landwirt. Dafür studierte er einige Jahre in Freising und schrieb hier auch einige seiner frühen Gedichte.

Keine rechte Lust am Studium

Eine rechte Freude hatte Lutz allerdings scheinbar nicht am Studium in Weihenstephan, wie der Lutz-Biograph Reinhard Haiplik auf FT-Nachfrage verrät. „Ich studiere also schlecht und recht auf Brotberuf“, so die Aussage des Dichters, dessen literarischer Erfolg zum Studienbeginn 1911 freilich noch nicht zu erahnen war – auch nicht für ihn selbst.

Was auch bekannt ist: Lutz schloss sich wohl relativ rasch der schlagenden Studentenverbindung „Corps Donaria“ in Freising an, wovon Lutz Vater anfänglich alles andere als begeistert war. Auch passte eine solche Verbindung, wie Haiplik betont, eigentlich auch gar nicht zu dem Autoren, der immer Stille, Besinnlichkeit und Bescheidenheit pries. Dennoch fühlte sich Lutz dort geborgen und zugehörig, was auch eines seiner Gedichte beweist, das er 1916 den Kriegsopfern der Corps Donaria widmete. Unterbrochen wurde das Studium durch den Ersten Weltkrieg, in dem der Schriftsteller verletzt wurde und deshalb nicht als Landwirt arbeiten konnte.

Die Rückkehr nach Freising

Dennoch, und das gibt die Recherche her, kehrte er 1922 nach Freising zurück – um das Studium dennoch abzuschließen, ähnlich wie Viktor Mann, der jüngere Bruder von Thomas Mann. Womöglich wollte er sich aber auch in Freising ganz niederlassen – deutlichere Hinweise darauf fehlen aber.

Der Ummeldebogen der Stadt Pfaffenhofen, aus dem ersichtlich ist, dass Josef Maria Lutz im August 1922 nach Freising zog. © Foto: Stadtarchiv Freising

Wenngleich Lutz vom Studium oder der Aussicht auf einen Brotberuf nicht begeistert gewesen sein mag, hatte er doch die Studienheimat selbst in sein Herz geschlossen. 1958 beispielweise schrieb Lutz laut seinem Biographen an die damalige Ehefrau: „Gestern war ich in Freising und habe beim Corps gelesen. Es war ein ganz reizender Abend. Mehrere Corpsbrüder von München waren auch mit ihren Damen anwesend. Freising ist ein liebes, altes Städtchen, und jeder Winkel erzählt noch von den fröhlichen Semestern, die ich dort verbracht habe“.

Bereits während des Studiums gedichtet

Was Haiplik auch herausgefunden hat: Lutz hat während seiner Studienzeit in Freising bereits Gedichte verfasst – unter anderem „Frage an jedes Herz“ und „Fern“, beide aus dem Jahr 1913. Für Haiplik sind die Gedichte Sehnsuchtsfragmente, die eigentlich so gar nicht zu einem forschen und schneidigen Corps-Bruder passen wollen. Es sind vielleicht Texte, so der Biograf, um dem Treiben einer bedrohlich wirkenden Welt zu entfliehen. Der schlagenden Verbindung blieb Lutz allerdings immer treu, auch im späteren Leben besuchte er die Brüder immer wieder, wenngleich nicht mehr in Freising, sondern in München.

Als Standardwerk gilt nach wie vor das Sachbuch „Die Münchner Volkssänger“ von Joseph Maria Lutz (1956). © Foto: Stadtarchiv Pfaffenhofen .

1968 hielt er zum Gründungsfest der Donaria zum Beispiel eine Festrede. Der 75-jährige Lutz warnte in seiner Rede, ungewöhnlich elitär, vor der „erdrückenden Macht des Durchschnitts“, vor „Verantwortungs-und Niveaulosigkeit“. Die Älteren sollten sich bei der Jugend nicht anbiedern und ihre „Albernheiten“ und „Ungehörigkeiten“ nicht übersehen oder gar daran teilnehmen, wie Haiplik berichtet. Lutz war also auch ein Mann der Widersprüchlichkeiten.

Der „Brandner Kaspar“ war sein größter Erfolg

Seine größten Erfolge feierte Lutz vor allem mit der Adoption der Erzählung von Franz von Kobell als „Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies“ und mit dem Theaterstück-Dauerbrenner „Der Geisterbräu“ – unvergessen vor allem auch aufgrund der Komödienstadl-Version aus dem Jahr 1963, unter anderem mit Ludwig Schmid-Wildy und Maxl Graf.

Als Standardwerk gilt nach wie vor das Sachbuch „Die Münchner Volkssänger“ (1956), das als Erinnerungsbuch an die „gute alte Zeit“ angelegt ist. Auch eine erneute Version der Bayernhymne geht auf das Konto von Lutz, die zwar vom damaligen Ministerpräsidenten Goppel als gültig anerkannt, aber dann von Franz Josef Strauß zurückgezogen wurde.

Lutz’ letzte Erzählungen erschienen mit „Die mein Leben begleiteten: Hundegeschichten“ 1972 – dem Jahr, in dem der Schriftsteller in München verstorben ist. Sein Grab befindet sich auf dem Waldfriedhof in München. In seiner Geburtsstadt Pfaffenhofen erinnert ein digitales Museum an ihn.

Richard Lorenz

Gut zu wissen

Die Informationen über Josef Maria Lutz beziehen sich auf die Biographie „Dees bissl Leb’n“ von Reinhard Haiplik und Nachfragen des Freisinger Tagblatts.

Wer mehr über Joseph Maria Lutz erfahren möchte, kann dies unter www.josephmlutz-museum.de

