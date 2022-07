Freising ist um einen Schatz reicher: Die Fotos des Carl Koislmaier

Von: Andreas Beschorner

Bei der Übergabe der Koislmaier-Sammlung: Wolfgang Haslberger, Florian Notter, Franziska Haslberger, Barbara Kortmann und OB Tobias Eschenbacher © Lehmann

Ein wahrer Schatz: Franziska Haslberger übergab jetzt dem Stadtarchiv das fotografische Werk ihres Vaters Carl Koislmaier.

Freising – „Er hat es verdient.“ Das sagt Franziska Haslberger und meint damit die Anerkennung und Wertschätzung, die ihr Vater Carl Koislmaier nun für sein fotografisches Können erhält: Das Vermächtnis des Mannes, der in den 30er, 40er und 50er Jahren Freising und das Leben in Freising festgehalten hat wie kein anderer, hat Franziska Haslberger dem Stadtarchiv Freising geschenkt.

Dort weiß man, welchen Schatz man da in Händen hält. Das Buch „Alt-Freising“ haben wohl viele Freisinger bei sich im Bücherregal stehen. Die Fotos darin sind aber nur ein kleiner Teil dessen, was der leidenschaftliche Hobbyfotograf Carl Koislmaier (1905 bis 1953) in einer Zeit fotografisch festgehalten hat, als Fotografieren noch aufwändig und auch teuer war. Dabei war Koislmaier, wie es Stadtarchivar Florian Notter ausdrückte, „der erste moderne Fotograf in Freising“.

Koislmaier war der erste moderne Fotograf Freisings

Gemeint ist damit, dass Koislmaier nicht Persönlichkeiten und besondere Gebäude detailliert in Szene setzte, sondern „einfach mal abdrückte“. Das Ergebnis, das für heutige Zeiten von unschätzbarem Wert ist: ein reales und realistisches Stadtbild, Bilder, die aus dem Leben kommen, Fotografien, die auch hinter die Fassade schauen. Rund 800 davon hat nun Carl Koislmaiers Tochter der Stadt Freising geschenkt. Damit, so ist sie sich sicher, ist sie dem Wunsch ihres Vaters nachgekommen.

Der habe ihr, so erzählt sie, kurz vor seinem Tod ans Herz gelegt, seine Fotosammlung zu hegen und zu erweitern. Franziska Halsberger hat das gerne gemacht, war sie doch „bei fast allen Streifzügen durch die Stadt dabei“. Dass sie die Fotosammlung nun der Stadt Freising schenkt, sei darin begründet, „dass dort die Sammlung am schönsten und besten aufgehoben ist“, wie sie sagt. Sie sei sich sicher und wisse, dass Notter die Schätze „mit Herzblut“ und dem notwendigen Fachwissen behandle. „So hat sich dann der Wunsch meines Vaters wunderbar erfüllt.“

Der Stadtarchivar plant bereits eine Ausstellung

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher und Notter sprachen von einem „großen Glück“, diese einzigartige Sammlung nun im Stadtarchiv zu wissen. Damit, sagte Notter, seien die Aufnahmen öffentlicher Besitz und auch öffentlich einsehbar. Und etwas war Notter ganz wichtig: „Sie verschwinden nicht.“ Man werde nun ein Ordnungssystem entwickeln, die Fotografien dann digitalisieren. Und mittelfristig denke man an eine Ausstellung, kündigte Notter an. Das sei angesichts der Qualität, der Provenienz und der Bedeutung der Fotografien geradezu eine Verpflichtung.

Carl Koislmaier entstammte einer Hutmacher-Familie, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts in Freising niedergelassen hatte. 1928 baute er ein eigenes Sportgeschäft auf, war begeisterter Paddelbootfahrer, Freisings erster Skilehrer, ein sehr guter Klavierspieler und eben auch ein leidenschaftlicher Fotograf „mit einem unglaublichen Auge“ für Szenerien und Stimmungen, wie es Notter ausdrückte. Dabei hat er fast jede Straße, jede Gasse und beinahe jeden Winkel der Stadt mit seiner Voigtländer Bergheil oder seiner Leica festgehalten.

Und so entstand eine einzigartige Sammlung, die heute, viele Jahrzehnte später, Freising-Ansichten zeigt, die sonst unwiederbringlich verloren wären. Ein wahrer Schatz für die Stadthistorie also.

