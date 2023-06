Abschied der JoHo-Absolventen: Am Ende kamen die Reden doch nicht von ChatGPT

Von: Andreas Beschorner

60 Abiturzeugnisse für 60 JoHo-Absolventen, die einen „prima“ Notendurchschnitt von 2,34 hingelegt hatten, wie es Schulleiterin Susanna Räde im Rahmen der Abiturfeier am Freitag ausdrückte. © Lehmann

Einen „prima Notendurchschnitt“ haben die Absolventen des Josef-Hofmiller-Gymnasiums hingelegt. Doch das war für die Schulleiterin nicht das Wichtigste.

Freising – Es gab „Satisfaction“ von den Rolling Stones, es gab „What a wonderful world“ von Louis Armstrong, es gab einige Reden und noch mehr Glückwünsche. Und es gab 60 Abiturzeugnisse für 60 JoHo-Absolventen, die einen „prima“ Notendurchschnitt von 2,34 hingelegt hatten, wie es Schulleiterin Susanna Räde ausdrückte.

Nach dem schon fast programmatischen „Don’t stop me now“ des Lehrerchors, gratulierten Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger, Torsten Dibbert im Namen des Elternbeirats, Sabine Schuster im Namen des Freundeskreises und auch Oberstufenkoordinator Henning Arndt den 43 Abiturienten und 17 Abiturientinnen zu einem trotz Corona erfolgreichen Schulabschluss. Zwischen der Abiturrede von Jonas Günther und Felix Mäuer auf der einen und der lang ersehnten Zeugnisverleihung auf der anderen Seite war es dann an Räde, den JoHo-Absolventen 2023 letzte Worte mit auf den weiteren Lebensweg zu geben.

Ausdauer haben alle bewiesen, Fleiß mal wer und mal weniger

Wie schon die Schüler selbst beim Schlusswort der Abizeitung hatte auch Räde zunächst zu ChatGPT, einem Werkzeug aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, gegriffen und „Schreibe eine Abiturrede für eine bayerische Schulleiterin mit dem Rahmenthema Intelligenz“ eingegeben. Manches davon wollte Räde eher nicht übernehmen – zum Beispiel den Spruch „Intelligenz is wia a Raderl am Wagerl: Manche ham’s und manche ned“ – anderes aber schon. Beispielsweise die These, dass gute Noten nicht das alleinige Maß für Intelligenz seien, denn persönliche Eigenschaften wie Ausdauer, Fleiß, Motivation und soziale Kompetenz seien ebenso wichtig für den akademischen Erfolg.

Ausdauer, so Räde, hätten alle Absolventen bewiesen, Fleiß mal mehr und mal weniger, Motivation bei vielen während des coronabedingten Distanzunterrichts weniger, soziale Kompetenz aber schon. Und was bedeute das jetzt alles für die Zukunft? Könne ChatGPT eine Hauptseminararbeit besser schreiben als ein Student? Könne eine KI Computerprogramme besser verfassen als die meisten Informatikstudenten? Könne sie ein Röntgenbild besser analysieren als ein Medizinstudent? Dann stelle sich freilich die Frage, warum ChatGPT „zu blöd ist, für eine bayerische Schulleiterin eine ordentliche Abiturrede zu schreiben“. Vielleicht, so Räde, habe das enttäuschende Ergebnis auch an ihrer mangelnden Kompetenz gelegen, die KI richtig zu bedienen.

Schulleiterin hofft auf eine „Vielzahl intelligenter Lösungen“ ihrer Absolvia

Wie wird also die Zukunft aussehen? Wird sich wahre Intelligenz erst im richtigen Nutzen der künstlichen Intelligenz zeigen? Sei es dann ein Grund zum Verzweifeln für die Abiturienten des Jahres 2023, dass sie vieles nicht gelernt hätten, was sie in Zukunft bräuchten? Nein, so Räde, denn um das Dazulernen komme man eh nicht herum.

Räde war überzeugt, dass die Absolvia 2023 „nicht herumkommen wird, eine Vielzahl intelligenter Lösungen für die Probleme der Welt zu finden“. Eltern und Lehrer hätten sie auf die Zukunft vorbereitet: „Wir haben das so gut gemacht, wie wir es eben konnten.“ Dann gab’s die Zeugnisse – und das Abschiedslied „Father and Son“ von Cat Stevens.

