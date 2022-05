„Es war ein ganz besonderer Jahrgang“: Oberstufenbetreuerin schwärmt von JoHo-Absolventen

Bärenstarke Notenschnitte erreichten Chrissa Philip (1,1), Kilian Winhart (1,0) und Korbinian Auer (1,0, alle v. l.). © Lehmann

Für die Oberstufenbetreuerin des JoHo waren die Absolventen 2022 ein ganz besonderer Jahrgang. Bei der Notenbekanntgabe verriet sie, was sie besonders berührt hat.

Freising – „Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Schüler!“ resümierte die Oberstufenkoordinatorin Bettina Lohs vom Josef-Hofmiller-Gymnasium (JoHo) am Freitagvormittag, als es endlich hieß: Die Noten sind da. Damit meinte sie aber nicht nur den hervorragenden Noten-Gesamtdurchschnitt von 2.1, sondern auch die sozialen Kompetenzen des Jahrgangs. Diese seien laut Lohs nämlich sehr ausgeprägt gewesen - ein Jahrgang mit 85 Schülern, der sich laut der Oberstufenkoordinatorin auch um jene Mitschüler gekümmert habe, die sich schwerer getan haben.

„Es war ein ganz besonderer Jahrgang“, betonte Lohs – Heranwachsende mit hohen sozialen Fähigkeiten, die Mitschülern, denen so „manche Steine“ im Weg lagen, ohne großes Aufheben geholfen haben. „Das hat mich sehr berührt“, so die Lehrkraft und weiter: „Wie jedes Jahr hatten wir wieder einmal sehr kluge Kinder!“ Kluge Kinder wie eben Korbinian Auer aus Freising, der die Traumnote von 1,0 hingelegt hat. In welche Richtung der 18jährige jetzt gehen möchte, steht für ihn allerdings noch nicht fest. „Ich will mich erstmal informieren und mich dann entscheiden“, erzählte Auer und auch, dass er in naher Zukunft einige Praktika machen möchte. Was bei ihm schon sehr bald ansteht: „Ich und meine Freunde haben in Kroatien eine Villa angemietet – und da werden wir uns jetzt richtig erholen vom ganzen Lernstress!“ Wirklich überrascht von der fabelhaften Note war er aber nicht. „Mir war klar, dass es passieren kann“.

Mit seiner Abi-note von 1,0 hat er irgendwie schon gerechnet

Detaillierte Zukunftspläne hat hingegen schon Chrissa Philip aus Allershausen, denn sie möchte ab Oktober Informatik in München studieren. Um sich zu entspannen, geht es schon bald für die 18jährige mit ihrer Familie nach Italien, im Sommer ist sogar eine große Reise in ihr Geburtsland Indien geplant. Wenngleich für sie Wirtschaft das schwierigste Fach war, hatte sie davor aber keine Angst. „Ich hab halt viel gelernt“, so die JoHo-Abiturientin, die eine traumhafte 1,1-Note vorlegte.

Viel gelernt hat auch der Freisinger Kilian Winhart, der sich für ein Jura-Wirtschaftswissenschaft Studium in Hamburg entschieden hat. Mit seiner Abi-Note von 1,0 hat er irgendwie schon gerechnet, wenngleich seiner Meinung da auch immer eine Portion Glück dazugehört. Worauf sich der 18jährige sehr freut, ist eine demnächst anstehende sechswöchige Kultur-Reise nach Tansania.

Unisono waren sich die drei Musterschüler am Freitag über jenes einig: „Es war eine sehr schöne Zeit am JoHo – und wir werden die Schule sehr vermissen!“ Bevor der ganz große Abschied allerdings ansteht, wird noch richtig gefeiert: schon am Freitag traditionell am Vöttinger Weiher und nach den Nachprüfungen auf dem Abi-Ball, der erfreulicherweise nach der Corona-Pause wieder stattfinden kann. „Es ist einfach schön, solche Menschen in die Zukunft zu entlassen“, so Lohs abschließend. (Richard Lorenz)