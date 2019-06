Klangerlebnis aus Romantik und Rock: JoHo-Schüler begeistern bei Sommerkonzert

Romantische Lieder und Rockklassiker nebeneinander? Kein Problem für die Schüler des Josef-Hofmiller-Gymnasiums in Freising. Ihr Sommerkonzert begeisterte die Besucher.

Freising– Romantische Lieder und fetzige Rockklassiker nebeneinander? Kein Problem für die Schüler des Josef-Hofmiller-Gymnasiums in Freising. Denn genau das und noch viel mehr bot das traditionelle Sommerkonzert in der Aula am Mittwochabend.

Junior-Bigband gab Vollgas

Die Junior-Bigband gab gleich zu Beginn des Konzerts Vollgas. Mit „Meet the Flintstones“, der Titelmusik aus der gleichnamigen Zeichentrickserie, eröffneten die Jugendlichen das musikalische Highlight zum Schuljahresende. Passend zur Hitze kam der Rock-Klassiker „Smoke on the Water“ gerade recht. Gerne ließ sich das Publikum von der Geschwindigkeit und der Wucht der Komposition mitreißen.

Ganz zart kamen dagegen die Frühlingslieder des tschechischen Komponisten Petr Eben daher, die der Unterstufenchor im Anschluss interpretierte. Das Kammermusikensemble inspirierte mit einem Walzer von Dimitri Schostakowitsch und der Arie „La Donna e mobile“ aus der Verdi-Oper „Rigoletto“, die – leicht verfremdet – aus der Werbung für Pizza und Spaghettisoße allseits bekannt ist. Ein Stück aus dem Isreali-Concertino von George Perlman interpretierten Jessica Bai (Klavier) und Julia Gebhardt (Violine). Mit geballter Musikpower entließ der gemischte Chor das Publikum in die Pause. Erst erklang „Over the Rainbow“ aus dem „Zauberer von Oz“, dann rhythmische Highlights aus den Werken von Musical-König Andrew Lloyd Webber. „Jesus Christ Superstar“, „Evita“ und „Phantom der Oper“: All das war ein Ohrenschmaus, für den sich die Zuhörer mit kräftigem Applaus bedankten.

„Nette Begegnung“ humorvoll eingefangen

Nach der Pause fing das Vokalensemble das Publikum mit einer „Netten Begegnung“ von Oliver Gies ganz humorvoll ein: Ein „Small-Talk“ wurde musikalisch dargestellt. Viele mögen sich darin wiedererkannt haben. Man trifft einen Bekannten und verwendet ihm gegenüber immer wieder die gleichen Floskeln. Bigband-Sound vom Allerfeinsten gab es zum Schluss: „The Way you look tonight“, „Rockin‘ on Top of the World“ und „Feeling good“. Die Schüler des Josef-Hofmiller-Gymnasiums haben wieder einmal bewiesen, was musikalisch in ihnen steckt. Maria Martin

