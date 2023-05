Voll auf Roboter programmiert: JoHo-Schüler erklären ihre Faszination

Erfahrenes Trio am Werk: (v. l.) Robin Ruderisch, Constantin Cornacchia und Leonhard Hacker vom Josef-Hofmiller-Gymnasium mit ihrem Roboter. © Lehmann

Sie sind voll auf Roboter programmiert: Schüler des Josef-Hofmiller-Gymnasiums erklären ihre Faszination fürs Technik-Tüfteln, und was sie besonders freut.

Freising – „Es ist einfach ein sehr cooles P-Seminar“, so die Erklärung von Robin Ruderisch aus der 11. Jahrgangsstufe des Josef-Hofmiller-Gymnasiums (JoHo), weshalb er sich seit Jahren für das Thema Robotik, also der Verquickung von Bauen und Programmieren, begeistert.

Am Donnerstag ging es diesbezüglich in der JoHo-Aula heiß her, denn 36 Teams aus nah und fern kämpften im Regionalentscheid des internationalen Roboterwettbewerbs „World Robot Olympiad“ wieder einmal um die begehrten Teilnahme-Plätze. Für viele Schüler bietet Robotik als P-Seminar oder Wahlfach zudem vor allem die perfekte Möglichkeit, ihre Talente weiter zu schärfen – und sich einfach mal auszuprobieren.

Einer der Roboter-Experten arbeitet bereits als Software-Entwickler

Einer, der das P-Seminar Robotik seit der Oberstufe gewählt hatte, ist Valentin Mesmer, als gute Ergänzung für das Fach Informatik, wie er erzählte. Das Programmieren sei allerdings gar nicht so tragisch und kompliziert, oder wie es Mesmer formulierte: „Das kann jeder mit Grundschulwissen“. Was aber durchaus anspruchsvoll sei: „Der Aufbau des Roboters, wenn etwa Motoren nicht gleichzeitig laufen.“

Was das besondere an Mesmers Anwesenheit beim Vorentscheid war: Der junge Mann ist gar kein Schüler mehr am JoHo, sondern ein Ehemaliger, der aktuell Informatik studiert und nebenbei schon als Software-Entwickler arbeitet. Da aber jüngst die Teilnahme-Statuten geändert wurden, durfte Mesmer trotz seinen 19 Jahren heuer nochmal an den Missions-Tischen mitmischen.

Was er am meisten schätzt bei den Bastel- und Programmierarbeiten: „Das ist halt viel try and error, da lernt man viel.“ Gleichzeitig ein wenig am Verzweifeln war hingegen das Trio Ruderisch, Leonard Hacker und Constantin Cornacchia vom JoHo. Der Grund: Ein Sensor am Gefährt wollte einfach nicht so funktionieren wie die Gymnasiasten es eigentlich geplant hatten, weshalb ein Lego-Schiff bei der Mission vom Roboter-Gefährt immer an der falschen Stelle mitgeschleift wurde.

Ob das Fach Robotik an der Schule sie für die spätere Berufswahl beeinflussen könnte, dessen waren sich die drei, wie auch viele andere nicht sicher, denn der Schwerpunkt, auch zeitlich, liege freilich nach wie vor beim Informatik-Unterricht per se. Was aber heuer alle ziemlich freute: Seit kurzem wird beim Programmieren der Roboter eine andere Sprache verwendet, nämlich das deutlich anspruchsvollere und facettenreichere „Python“.

Künstliche Intelligenz wird auch das Schulleben verändern

„Das ist halt sehr interessant, die Kommunikation mit Maschinen und die Frage, wie das geht, und was man alles machen kann“, erklärte am „Spielfeldrand“ Informatik-Lehrer Manuel Pitsch. Auf die Frage der Heimatzeitung, ob jemals Lehrer von Robotern, möglicherweise programmiert von Schülern, ersetzt werden könnten, musste Pitsch freilich schmunzeln. „Ja, technisch ginge das schon, aber der Mensch wird immer vom Menschen lernen wollen, wir sind ja Herdentiere“, erklärte der Pädagoge, der sich diesbezüglich aber natürlich auch über die Künstliche Intelligenz (KI) und ChatGPT Gedanken macht. Künftig werde schwer überprüfbar sein, welcher Input von Schülern und welcher von KI käme, was auch die Korrektur und Benotung von Heimarbeiten erschweren würde.

Bezüglich Programmierung der Roboter hatte er aber keine Angst, dass jemand schummeln würde, da dies doch zu aufwändig wäre – und zudem die Leute viel zu viel Spaß am Tüfteln haben.

Wie etwa auch das Team Camerloher, das von ihrer Informatik-Lehrerin Birgit Eisner zum Wettbewerb begleitet worden war. Auch im Camerloher, so Eisner, das das Thema Robotik ein durchaus beliebtes und gerade für die „Kleinen“ überaus spannend.

Eines muss betont werden: In Freising wimmelt es nur so von Robotik-Fans, wie die Statistik zeigt. Gemessen an der Zahl der angemeldeten Teams, ist der Regionalentscheid am JoHo deutschlandweit der drittgrößte.

