„Der Kasdandler ist ein Persönlichkeitsladen“: Inhaberin feiert Jubiläum

Von: Manuel Eser

Teilen

Eine Liebesgeschichte: Marianne Lang teilt ihre Leidenschaft für Käse seit 25 Jahren mit ihren Kunden. © Lehmann

Der „Kasdandler“ ist eine Institution in der Freisinger Innenstadt - seit 25 Jahren. Inhaberin Marianne Lang verrät, was sie zum Jubiläum vorhat - und danach.

Freising – Er ist eine Institution in der Freisinger Innenstadt: der „Kasdandler“, der am Freitag 25-jähriges Bestehen feiert. Inhaberin Marianne Lang erinnert sich an die Anfänge zurück und verrät, wie lange sie noch weitermachen möchte.

Frau Lang, wie kam es zu der Idee, in der Freisinger Innenstadt einen Käseladen zu eröffnen?

Ich habe schon in der Metzgerei meiner Eltern immer an der Käsetheke gearbeitet. Meine Leidenschaft hat also schon immer mehr dem Käse gegolten als der Wurst. Und dann ging es fast von heute auf morgen. Herr Grimm von Haushaltswaren Grimm hat mir auf der Straße erzählt: „Marianne, der Käseladen gegenüber vom Marienplatz wird frei.“ Das war an einem Freitag. Daraufhin habe ich mich sofort beworben und am folgenden Montag auch schon die Zusage von meinem Vorgänger Stephan Gruber, dem „Kaserer“, erhalten.

Können Sie sich noch an Ihren ersten Tag im Laden erinnern?

Ich weiß noch genau, wer der erste Kunde war, der in meinen Laden kam. Die Überraschung war natürlich groß, dass da plötzlich eine Frau steht, und alles umgeräumt ist. Aber er war ganz happy, als er gehört hat, dass er mein erster Kunde ist. Ich sehe auch meine Kinder noch vor mir, die waren noch ziemlich klein.

Hätten Sie damals gedacht, dass Sie irgendwann 25-jähriges Jubiläum feiern würden?

Darüber habe ich damals nicht nachgedacht, aber ich komme aus einer Geschäftsfamilie. Mir war also schon klar, dass man für einen eigenen Laden einen langen Atem braucht, und dass ich das gerne bis zur Rente machen möchte.

Lesen Sie auch Freisings Polit-Nachwuchs geißelt den Ukraine-Krieg und sagt: „Wir müssen zusammenhalten“ Die Freisinger Jugendorganisationen der Parteien haben den Ukraine-Krieg angeprangert. Es sei ein offener Angriff auf die Demokratie. Freisings Polit-Nachwuchs geißelt den Ukraine-Krieg und sagt: „Wir müssen zusammenhalten“ Dank Zuschuss: Freising wird hübscher durch Innenstadt-Mobiliar Freisings Stadträte stecken diverse Maßnahmen für das EU-Förderprogramm ab, das ihnen aus Brüssel Zuschüsse bringt. Erklärtes Ziel: eine attraktivere Altstadt. Dank Zuschuss: Freising wird hübscher durch Innenstadt-Mobiliar

Das haben Sie fast geschafft. Sie sind jetzt 63 Jahre alt, wie lang bleiben Sie den Freisingern denn noch erhalten?

(lacht) Alle fragen mich, wann ich in Rente gehe. Ich antworte dann immer: „Hallo, ich möchte noch nicht.“ Es macht mir einfach noch unheimlich viel Spaß. Deshalb will ich den Laden schon noch ein paar Jahre betreiben.

Was hat sich seit damals geändert?

Ich bin mit jedem Jahr gewachsen, auch das Wissen ist viel mehr geworden. Vor zehn Jahren etwa habe ich die Ausbildung zum Käse-Sommelier gemacht. Was sich noch geändert hat: Als ich 1997 angefangen habe, war für den Kunden nur gut, was aus Italien kam. Inzwischen wissen die Menschen heimische Produkte viel mehr zu schätzen. Und ich bin vom Marienplatz in die Obere Hauptstraße gezogen. Was allerdings immer gleich geblieben ist: „Der Kasdandler“ ist nach wie vor ein Persönlichkeitsladen. Die Leute wollen nicht nur einkaufen, sondern sich auch austauschen und erzählen.

Was ist als Käse-Sommelier Ihre wichtigste Erkenntnis über das Produkt?

Es ist ein Naturprodukt. Das heißt: Kein Laib schmeckt so wie der andere. Jeder Käse muss erst mal probiert werden. Das ist das Spannende. Diese Vielfältigkeit ist faszinierend.

Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?

A: Ich habe ein gigantisches Team, die Kasdandler-Familie. Es macht jeden Tag Spaß, hier herzukommen. Und B: Der Umgang mit Kunden macht mir unglaublich Spaß. Wie gesagt: Es ist ein kleiner Laden mit Charme – und tollen Gesprächen. Manchmal baue ich die Kunden auf, manchmal sie mich. Und ich bin stolz, diese tollen Produkte verkaufen zu dürfen.

Welcher Käse war über all die Jahre der Beliebteste?

Meine Kunden stehen auf: würzig, würzig, würzig. Sie lieben den Käse mit Geschmack, der länger gereift ist – zum Beispiel Bergkäse.

Wie begehen Sie das Jubiläum am Freitag?

Eine große Party, wie ursprünglich geplant, gibt es aufgrund der großen Baustelle nicht. Die kommt, wenn die Moosach auf ist. Mir ist es vor allem ein Anliegen, meinen Stammkunden Danke zu sagen, dass sie mir trotz Unannehmlichkeiten wie Corona und der Innenstadtsanierung die Treue gehalten haben. Für sie gibt es eine Überraschung, aber die gebe ich erst am Freitag preis.