Jugend musiziert in Freising: Nachwuchsmusiker präsentierten sich in Bestform

Zufriedene Gesichter: Das Musikschulleiter-Duo Jürgen Wüst und Odilo Zapf freute sich zusammen mit Marlene Brandt (v. l.) über die guten Ergebnisse und vielen Weiterleitungen der Freisinger Musikschüler. © Michalek

Erstmals seit Corona-Beginn hat „Jugend musiziert“ wieder in Präsenz stattgefunden. Das Freisinger Tagblatt hat alle Ergebnisse zusammengefasst.

Freising – Der Nachwuchswettbewerb „Jugend musiziert“ konnte nach der Corona-Zwangspause heuer wieder in Präsenz stattfinden – und zwar zum Live-Neustart in der Freisinger Musikschule. Hier nun die Ergebnisse der Teilnehmer im Einzelnen – in Klammern stehen die jeweiligen Altersgruppen.

Solowertung

Klavier: Lucia Pfefferkorn (AG IA), 25 Punkte, 1. Preis; Linda Marie Erler (AG IB), 24 Punkte, 1. Preis; Jiaxin-CoCo Ma (AG IB), 21 Punkte, 1. Preis; Samuel Seidenberger (AG IB), 21 Punkte, 1. Preis; Kolja Gehring (AG II), 20 Punkte, 2. Preis; Kyna McCurdy (AG II), 21 Punkte, 1. Preis; Marlene Minth (AG II), 22 Punkte, 1. Preis; Caibeichen Zhu (AG II) 24 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung; Gabriel Fendler (AG III), 21 Punkte, 1. Preis; Gloria Gottwald (AG III), 19 Punkte, 2. Preis; Jochen Zhiyuan Guan (AG III), 21 Punkte, 1. Preis; Manuel Schmidt (AG III), 20 Punkte, 2. Preis; Theresa Gelic (AG IV), 24 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung; Felix Rahimpour (AG V), 23 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung; Filip Shkliar (AG V), 21 Punkte, 1. Preis; Johannes Wiedenhofer (AG V), 25 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung.

Gesang: Lukas Friedland (AG III), 23 Punkte, 1. Preis/ mit Weiterleitung.

Drumset (Pop): Luca Hobmair (AG IB), 20 Punkte, 2. Preis; Leonardo Ertl (AG II), 21 Punkte, 1. Preis; Maximilian Ertl (AG III), 23 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung.

Ensemblewertung:

Kammermusik mit Streichinstrumenten: Olivia Pfefferkorn (AG II), 22 Punkte, 1. Preis; Zoe Zhang (AG II), 22 Punkte, 1. Preis; Emilian Gehring (AG III), 20 Punkte, 2. Preis; Fridolin Schlüter (AG III), 20 Punkte, 2. Preis.

Kammermusik mit Holzblasinstrumenten: Julius Adelhelm (AG IA), 23 Punkte, 1. Preis; Florentina Bosch (AG IA), 23 Punkte, 1. Preis; Anna Steigerwald (AG IA), 23 Punkte, 1. Preis; Ben Steigerwald (AG IA), 23 Punkte, 1. Preis; Elisabeth Demmler (AG IB), 22 Punkte, 1. Preis; Magdalena Felsner (AG IB), 22 Punkte, 1. Preis; Marie Etienne (AG IB), 25 Punkte, 1. Preis; Felix Hirschinger (AG IB), 25 Punkte, 1. Preis; Rosalie Bauer (AG III), 22 Punkte, 1. Preis; Antonia Kleck (AG III), 22 Punkte, 1. Preis; Julius Zähr (AG III), 22 Punkte, 1. Preis.

Kammermusik mit Blechbläsern: Marius Castell (AG III), 22 Punkte, 1. Preis; Jakob Kiening (AG III), 22 Punkte, 1. Preis; Bruno Peller (AG III), 22 Punkte, 1. Preis; Jakob Wiedenhofer (AG III), 22 Punkte, 1. Preis.

Neue Musik: Gabriel Albrecht (AG IV), 23 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung; Anna Brennich (AG IV), 23 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung; Benedikt Lewandowsky (AG IV), 23 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung; Elias Lewandowsky (AG IV), 23 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung; Clara Pellmaier (AG IV), 23 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung; Jakob Schmidtner (AG IV), 23 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung; Bernadette Schwarz (AG IV), 23 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung; Jakob Wiedenhofer (AG IV), 23 Punkte, 1. Preis/mit Weiterleitung.

Gut zu wissen: Das Preisträgerkonzert mit ausgewählten Werken der ersten Preisträger findet am kommenden Freitag, 3. Februar, um 19 Uhr im Pavillon der Musikschule statt. Hier werden auch die Urkunden an die 1. Preisträger sowie die Sonderpreise durch Vertreter der Politik überreicht.