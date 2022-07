Sie haben bundesweit gerockt: „Boice“ aus Freising sorgen bei „Jugend musiziert“ für Furore

Erfolgreiches Ensemble Boice: (v. l.) Ludwig Schießel, Luca Lepore, Paul Engemann, Emanuel Brennich und Moritz Warsberg holten in Oldenburg den zweiten Platz bei „Jugend musiziert“. In der Kulturlandschaft Freisings ist Boice längst zum Begriff geworden.

Mit alter Musik angetreten

Mit alter Musik haben junge Freisinger bundesweit für Furore gesorgt: Beim deutschlandweiten „Jugend musiziert“ landeten „Boice“ auf dem Siegertreppchen.

Freising – „Die Freude war groß, als das Freisinger Ensemble Boice beim Bayernwettbewerb „Jugend musiziert“ in Ingolstadt einen ersten Preis erhielt. Damit war auch eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb gewährleistet. Und dieser fand heuer im hohen Norden statt – mit großem Erfolg für die Freisinger Gruppe, die den zweit Platz holte, wie jetzt Angelika Sutor von der Kirchenmusik St. Georg mitteilt.

In Oldenburg traten die fünf jungen Männer in der Kategorie „Alte Musik“ vor die Jury. In ihr Programm aufgenommen hatten sie Renaissancemusik von John Taverner und Orlando di Lasso. Das Te Deum des 1490 in Lincolnshire geborenen und 1545 in Boston gestorbenen Komponisten trugen die Jungs ganz nach englischer Manier in dunkler Chorkleidung vor.

Nicht nur das Publikum war voller Begeisterung

Sutor schreibt: „Schnell umgezogen und weiter ging’s mit dem weltlichen Teil der Prüfungsstücke. Jetzt ging es um die Liebe, „Im Mayen hört man die Hahnen krayen“, oder französisch „De tout mon coeur, j’aime la marguerite“. Und als die Sänger eindrucksvoll und lebendig im Madrigal „Hört zu ein news Gedicht“ von allerlei Nasen erzählten, von ,driecketen, knolleten, weiten, engen, rotzigen, sauberen‘, da war nicht nur das Publikum sondern auch die achtköpfige Jury voller Begeisterung.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Sehr zufrieden mit dem zweiten Preis und 23 von 25 Punkten in der Tasche machten sich die Teilnehmer wieder auf den Heimweg. Nach gerade absolviertem Abitur werden Moritz Warsberg und Paul Engemann in der nächsten Zeit ihre Freiheit genießen, während sich Luca Lepore der Aufnahmeprüfung an der Münchner Musikhochschule unterzieht. Ludwig Schießel baut an der FOS seinen Abschluss und Emanuel Brennich steuert auf das Abi 2023 zu. (ft)