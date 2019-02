Glanzvoller Auftritt für Musik-Nachwuchs

Freising– Seit Wochen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Alle hatten sich akribisch vorbereitet auf den 56. Wettbewerb „Jugend musiziert“, der nun am Samstag wieder Station in Freising machte. Über 150 junge Musikerinnen und und Musiker aus der Region Erding/Freising hatten sich für diesen größten europäischen Musikwettbewerb angemeldet – und nun wurde es ernst für den talentierten Nachwuchs.









In allen Räumen der Schule erklang die Musik, sei es in den zahlreichen Übe- und Einspielzimmern, oder in den größeren Wertungsräumen, wo sich die Teilnehmer an ihren Instrumenten der fachkundigen Jury stellten.

Hinterher – nach einem sehr langen Tag – war Musikschulleiter Martin Keeser erleichtert – und total begeistert. „Alles ist sehr schön abgelaufen“, resümierte er. Die Entscheidungen der Jury seien auf hohem Niveau und fachlich unangefochten, getroffen werden. „Ich bin sehr glücklich, wie der Wettbewerb gelaufen ist“, sagte der Musikschulchef, der mit seinem Team am Samstag von 7 Uhr früh bis 21 Uhr pausenlos im Einsatz war. Bis zu 600 Menschen drängten sich in der Musikschule – „da ging es ganz schön ab“, so Keeser. Es sei „beglückend“ gewesen, zu sehen, wie sehr sich die Kinder und Jugendlichen auf den Wettbewerb fokussiert hätten. Der habe riesige Energien freigesetzt. Keeser: „Natürlich freut mich als Musikschulleiter die enorme Anzahl der Teilnehmer unserer Schule. Vor allem die Tatsache, dass von den 36 Weiterleitungen zum Landeswettbewerb aus dem Kreis Freising allein 23 Schüler unserer Schule sind, erfüllt mich mit großer Freude und ist eine schöne Bestätigung der Arbeit unserer Lehrkräfte.“

Gut zu wissen

137 Teilnehmer waren für den Wettbewerb gemeldet, 88 von ihnen konnten einen ersten Preis erzielen (54 von den 1. Preisträgern wurden zum Landeswettbewerb weitergeleitet. Die Differenz ergibt sich aus der Tatsache, das die Altersgruppen 1 noch nicht weitergeleitet werden können). 40 Teilnehmer erzielten einen zweiten Preis, vier Teilnehmer erzielten einen dritten Preis, fünf traten nicht an. Am Freitag, 8. Februar, findet um 19 im Pavillon der Musikschule das Preisträgerkonzert statt.