„Feger Spezies“ sind spitze: Blechbläserensemble holt sich Freisinger Jugendkulturpreis 2020 

Die Preisträger des Jugendkulturpreises 2020 stehen fest: Den ersten Platz holen die „Feger Spezies“, eine Blechbläsergruppe aus Absolventen des Camerloher-Gymnasium Freisings.

Landkreis – 2015 gründeten zwei Spezln eine Blasmusikgruppe unter dem Namen „HotFeger-Spezies“ in einer Freisinger Kneipe. Ihr Ziel war es, auf der ersten Brass-Wiesn in Eching zu spielen, was sie auch schafften. Die mittlerweile umbenannten Feger-Spezies betreiben auf eigene Weise Brauchtumspflege, indem sie möglicherweise leicht angestaubt wirkender Blasmusik ein neues musikalisches Gewand verpassen und zu ihrer Popularität beitragen.

Ihr breites Repertoire reicht von Musik aus der Renaissance bis hin zu Coversongs aktueller Hits. Ein besonderes Augenmerk des Blechbläserquintetts liegt auf der traditionellen bayerischen Blasmusik, welche sie immer häufiger in Eigenarrangements mit anderen Genres vermischen. Neben den Crossover-Stücken bewegen sich die Feger Spezies aber vor allem auch stilecht in den einzelnen Genres und spielen ihre Musik dementsprechend auf unterschiedlichsten Veranstaltungen, so zum Beispiel auf diversen Vereinsfesten, bei Kirchengottesdiensten, auf privaten Feierlichkeiten oder Festivals.

1. Platz: Die „Feger Spezies“

Korbinian Meier (21), Trompete, Langenbach: Der Informatikstudent der LMU München ist der Lead-Trompeter der „Feger Spezies“. Mit Kirchenmusik aufgewachsen, überzeugt er die Zuhörer aber häufig auch mit seinem Gesang. Zu Schulzeiten nahm Meier erfolgreich bei „Jugend musiziert“ teil und ist heute ein wichtiges Mitglied der Stadtkapelle Freising.

Josef Feger (20), Trompete, Marzling: Der Namensgeber der Gruppe und Informatikstudent an der LMU München ist nicht nur als Trompeter, sondern auch als Veranstaltungstechniker ein gefragter Mann. Bei Veranstaltungen im Gemeindesaal Langenbach ist er für Ton und Licht verantwortlich. Außerdem ist er Mitglied der Stadtkapelle Freising.

Leon Hobelsberger (19), Posaune, Freising: Der Posaunist absolviert eine Ausbildung zum Bankkaufmann und ist Mitglied bei der Blechbläserformation ZeBrass und der Stadtkapelle Freising. Bei den Feger Spezies ist er zudem für seine mitreißenden Publikumsanimationen geschätzt.

Daniel Weinberger (22), Tenorhorn und Posaune, Attenkirchen: Der Student der Sozialwissenschaften an der Uni Augsburg war während seiner Schulzeit bei „Jugend musiziert“ erfolgreich. Er erzielte unter anderem einen ersten Preis auf Bundesebene. Die Teilnahme an Meisterkursen und dem Deutschen Kammermusikkurs folgten. Nach dem Abitur entschied er sich für ein einjähriges Jungstudium in Graz bei Professor Wolfgang Strasser, Posaunist der Wiener Philharmoniker. Heute musiziert er bei der Ampertaler Blechmusi, dem Freisinger Sinfonieorchester oder bei ZeBrass.

Bernhard Mottinger (19), Tuba und Schlagzeug, Hohenkammer: Der Jüngste der Gruppe absolviert ein kulturelles FSJ an einer Musikschule in München und will anschließend eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker machen. Auch er ist nicht nur bei den Feger Spezies, sondern auch bei der Blasmusik Hohenkammer und ZeBrass aktiv. Die Feger Spezies schätzen ihn besonders für seine gefühlvollen Noten-Arrangements.

2. Platz: Nick Raster

Den zweiten Platz belegt der Nick Raster (19) aus Freising (Kategorie Malerei und gestaltende Kunst). Seine Leidenschaft für das Malen, Zeichnen und Gestalten zeichnete sich schon in der Kindheit ab. Seine vielfältigen Werke umfassen die Bereiche Architektur, Landschaften, Tiere und Pflanzen, Stillleben bis hin zu Menschen und abstrakten Arbeiten und reichen von Skizzen bis hin zu fertigen Werken, Bilderhauerei, Schnitzerei und Arbeiten aus Gips und Ton. Sein Können vertieft er derzeit als Auszubildender für Holzbildhauerei.

+ Gestaltender Künstler ist Nick Raster. © Landratsamt

3. Platz: Clemens Ripp

Aus dem Bereich derMusikkommt auch der dritte Preisträger Clemens Ripp (24). Der Singer-Songwriter hat seine Lieder anfangs als Straßenmusiker in der Freisinger Innenstadt gespielt. Mittlerweile hat er bereits eine eigene CD herausgebracht. Alle Songs sind selbst geschrieben, komponiert und arrangiert. Inspiriert ist seine Musik von der Folk- und Indie-Szene, weshalb die Songs vorwiegend mit Akustikinstrumenten eingespielt werden. Neben Gitarre und Schlagzeug beherrscht Clemens Ripp auch die Mundharmonika, die Mandoline und Klavier.

+ Singer-Songwriter ist Clemens Ripp. © Landratsamt

Gut zu wissen

Der Landkreis Freising verleiht heuer zum achten Mal in Folge den Jugendkulturpreis des Jugendkreistags. Wegen der Absage des Uferlos-Festivals findet die Preisverleihung dieses Jahr in einem anderen Rahmen statt. Wie dieser aussieht, steht noch nicht fest.

Aktuelles im Landkreis Freising

„Antje‘s Klimperkasten“ ist seit Januar Geschichte. Warum Antje Petzold gekündigt wurde, weiß sie bis heute nicht. Nun gibt es einen neuen Pächter für die Vöttinger Kultkneipe.

Andreas Holzner, Geschäftsführer des Klinikums Freising, habe für viele Mitarbeiter oft nur „Spott und Verachtung“ übrig gehabt, klagt die Belegschaft an. Jetzt ist Schluss damit: Der Aufsichtsrat hat die Zusammenarbeit beendet.