Erfolgserlebnis in Grün: Jugendliche der Mittelschule Lerchenfeld verewigen sich bei Graffiti-Projekt

Von: Manuel Eser

Für die Jugendlichen der Mittelschule Lerchenfeld war das Graffiti-Projekt ein großes Erfolgserlebnis. Entsprechend stolz präsentieren sie die von ihnen gefertigten Stencils. Dabei handelt es sich um Negativ-Kopiervorlagen, die auf Textilien oder Papier vervielfältigt werden können. © Lehmann

Triste Wände sind in der Mittelschule Lerchenfeld passé: Siebtklässler haben die Aula mit Graffiti neu gestaltet - unter professioneller Anleitung.

Freising – Für ein farbenfroheres Schulleben haben Siebtklässler der Mittelschule Lerchenfeld gesorgt. Im Rahmen eines Graffiti-Projekts motivierte ein Künstler die Jugendlichen zu Höchstleistungen. Für sie war die neugestaltete Wand in der Aula ein großes Erfolgserlebnis.

„Geht nicht, gibts nicht“, lautet das Motto von Verena Siehr im Hinblick auf Corona. Die Klassleiterin der 7a hatte das Graffiti-Projekt angestoßen. „Allen Widrigkeiten zum Trotz konnten die Schülerinnen und Schüler kürzlich in der Aula zu den Sprühdosen greifen.“

Für die Jugendlichen bedeutete das kreative Kunstprojekt, das in Kooperation mit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit stattfand, auch ein Wiedersehen mit Daniel Petanic von der Stadtjugendhilfe Freising. Ihm hatten „seine“ Jugendlichen aufgrund der bestehenden Corona-Beschränkungen bereits gefehlt, wie Siehr berichtet. „Und andersrum war es genauso.“ Mit an Bord war zudem der im Großraum München bekannte Künstler Christian Leitna, der auf Initiative des Jugendstadtrats bereits die Außenfassade der Mittelschule Lerchenfeld gestaltet hatte.

Immer zwei Schüler durften sich gleichzeitig mit der Sprühflasche an der Schulwand verewigen. © Siehr

Leitna begleitete die ersten Schritte der Jugendlichen an der Sprühdose und gab dabei wertvolle Tipps: Eine ruhige Hand und der richtige Abstand sind Gold wert für gerade Striche. „Im Wechsel standen zwei Schüler an der Wand“, erzählt Verena Siehr. „Jeder hat sich an der Wand verewigt und so seine persönliche Erinnerung.“

Fachgerechte Unterstützung: Der im Raum Freising und München bekannte Künstler Christian Leitna unterstützte die Jugendlichen bei der Fertigung ihrer Schablonen. © Siehr

Die anderen 13 Jugendlichen mussten indessen aber auch nicht tatenlos herumstehen. Sie hatten die Möglichkeit, an ihren persönlich gestalteten Stencils zu arbeiten. Dabei handelt es sich um Negativ-Kopiervorlagen, die mit dem Cutter-Messer gefertigt werden. Das Motiv kann so beliebig vervielfältigt werden – etwa auf T-Shirts oder auf Papier aufgedruckt werden. Die Schülerinnen und Schüler verwendeten dafür Sprühlack. „Die bunten Werke wollen wir im Frühjahr ausstellen, wenn Corona es wieder zulässt“, sagt Siehr. „Für die Jugendlichen aber war allein der Workshop ein tolles Erlebnis.“

Stolz ist auch Sandra Gruber, die neue Leiterin der Mittelschule Lerchenfeld. „Ich freue mich, dass die Schule noch farbenfroher geworden ist.“ Die frisch gestaltete Wand bietet auch viel Identifikationspotenzial: Grün ist die Signalfarbe der Mittelschule. Das Projekt, das von der Regierung von Oberbayern finanziell gefördert wird, soll demnächst mit weiteren Klassen fortgeführt werden.

