Jugendliche liefern sich in Freising bizarre Rennen mit Lastenrädern

Teilen

Mit Lastenrädern wie diesem wird der Konvoi unterwegs sein. © Frank Rumpenhorst/dpa

Jugendliche missbrauchen in Freising das Lastenräder-Leihsystem, um sich mit den Fahrzeugen Rennen zu liefern. Für den OB sieht nur eine Lösung, das zu beenden.

Freising – Es ist eine relativ kuriose Nachricht, die Susanne Günther (Grüne) am vergangenen Montag bei der Sitzung des Freisinger Finanz- und Verwaltungsausschusses zur Sprache gebracht hatte. In jüngster Zeit würden sich nämlich Jugendliche am Stein-Park mit den dort neu stationierten Lastenfahrrädern ausgiebige Rennen liefern – jedenfalls sei Günther das so zugetragen worden.

Möglich ist ein derartiges, doch recht ungewöhnliche Rennen durch die ersten 30 Minuten, in denen die Lastenradl völlig kostenlos ausgeliehen und getestet werden können. Heißt im Klartext: die Jugendlichen liefern sich eine knappe halbe Stunde ein Rennen in der unmittelbaren Nähe, loggen das Fahrrad rechtzeitig wieder ein – und sobald wie möglich wieder aus. Darunter würde nicht nur die Verkehrssicherheit leiden, sondern der Nachwuchs blockiere Radl auch für ernsthafte Kundschaft, betonte Günther.

Der OB sieht nur eine Möglichkeit, das Problem zu beheben

Ähnliche Szenerien beobachtete auch Peter Warlimont (SPD): „Da fährt einer, und der andere sitzt vorne drin.“ Was hier seiner Meinung nach dringend im Auge behalten werden müsste, sei die Datenauswertung, die dann ja eine sehr hohe Nutzung abbilden würde, obwohl es nur „Spaßfahrten“ gewesen seien. Einen ganz anderen Aspekt brachte Eva Bönig (Grüne) in die Debatte ein: die Minderjährigkeit der Hobby-Rennfahrer. Ihrer Einschätzung nach wären viele davon höchstens zwölf Jahre alt, was zu einem Problem bei strafrechtlichen Handlungen werden könnte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Man muss sich die Dimension der ganzen Sache mal anschauen“, so der Vorschlag von OB Tobias Eschenbacher, der aber auch betonte, dass die Räder per se zum Ausleihen dort stünden, und es seines Wissens nach keine Altersbeschränkung dafür gäbe. Eine Möglichkeit, solche Rennen zu verhindern, wäre eigentlich nur eine Kostenerhebung ab Minute 1, etwa durch eine Abrechnung per Kreditkarte. Über solche dürften 12-Jährige wohl noch nicht verfügen. (Richard Lorenz)