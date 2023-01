Gestatten, Flo & Resi! Neues Musik-Duo gibt in Freising einen eindrucksvollen Einstand

Flo & Resi gaben ihren offiziellen musikalischen Einstand – und der fiel ausgesprochen vielversprechend aus. Die beiden sprühten vor Energie. Unterstützt wurden sie von Benedikt Walchshäusl (hinten). © Lehmann

Flowoflife hieß der Abend im Freisinger Jugendzentrum mit dem neuen Duo Flo & Resi sowie vielen musikalischen Gästen. Und das Publikum war total im Flow.

Freising – Das Konzert am Samstag im Freisinger Vis-a-Vis war wie eine Zeitreise in die selige Epoche der kleinen Bühnen, auf denen große Künstler entdeckt werden konnten. Das relativ neue Duo Flo & Resi gab nämlich dort seinen offiziellen musikalischen Einstand und holte dazu ganz stilecht eine Menge Gäste auf die Bühne, darunter das Freisinger Musik-Urgestein Bernhard Walchshäusl (für den es wiederum auch eine besondere Zeitreise war) sowie Lilli Koller und Benedikt Walchshäusl (alias Bersotto).

Sprühend vor Energie und Harmonie

Rund 60 Musikfreunde waren trotz Schnee und Kälte ins Vis-a-Vis gekommen, um mit Flo & Resi, aka Florian Walchshäusl und Resi Mandlik, zum ersten Mal nach ihrem gemeinsamen Auftritt beim Winteruferlos den Beginn eines musikalischen Wunderduos richtig feiern zu können.

Und das sind die Beiden auf jeden Fall: ein musikalisches Wunderwerk, sprühend vor Energie und Harmonie – was schon die beiden Opener bewiesen. Was sie auf die Bühne bringen, ist ein wenig Roots-Reggae, Weltmusik und Herzensmusik, balladenhaft auf der einen Seite, wuchtig auf der anderen Seite. Flo wie auch Resi nutzen dabei zwar die Mechanismen eines Singer/Songwriter-Duos, allerdings gehen sie weit über die Grenzen hinaus, um dabei den ganz eigenen Sound zu formulieren und auszuarbeiten.

Solonummern und groovige Gäste

Was charmant dazukommt: Resi baute an diesem Abend auch einige Solo-Nummern ein, Musicalstücke wie etwa aus „Cabaret“, mit denen sie ihr gewaltiges Stimmvolumen und ihre unglaubliche Bühnenpräsenz nochmal deutlich hervorheben konnte. Auch äußerst überzeugend: die Erweiterung der musikalischen Ebene durch Benedikt Walchshäusl an der Geige, der damit den Songs eine Folk-Note spendierte.

Auf der Bühne waren dann so zeitweise drei Walchshäusl musikalisch unterwegs – und zwar der Vater Bernhard mit seinen Söhnen. Die wohl größte Überraschung hatte dann auch Bernhard Walchshäusl selbst in petto – und zwar für seinen Solo-Teil am Piano. Zuhause hatte er nämlich in der „Mottenkiste“ gewühlt und einige Nummern von seiner Freisinger Kult-Formation „Shä‘dl´wäh“ herausgekramt. Zur Erinnerung: Diese Formation, die sich laut Bernhard Walchshäusl damals „quer durch den Krautgarten“ gespielt hat, gab es mal vor rund drei Jahrzehnten. Das Kuriose: „Wir haben genau hier im Vis-a-Vis vor 30 Jahren gespielt – und da war es auch so voll“, so die Erinnerung des Musik-Allrounders. Zur Freude alter Fans spielte Bernhard Walchshäusl einige der damaligen Hits wie „Raumfahrer“ oder „Rettet den Wald“ – pur und solo am Klavier.

Wie groß die Fan-Base damals gewesen sein dürfte, konnte an der Refrain-Sicherheit durchaus gemessen werden. Oder anders gesagt: Rein gefühlt sang das ganze Vis-a-Vis plötzlich mit bei „Rettet den Wald, esst die Biber!“ Was für ein Abend!

Richard Lorenz

