Freising Jusos voller Tatendrang: „Es ist gut gelaufen“

Sie führen die Freisinger Jusos: Michael Firlus (Vorsitzender), Rebecca Huthausl (Beisitzerin), Moses Simon-Montalvo (Beisitzer), Peter Wagner (stellvertretender Vorsitzender) und Bundestagsabgeordneter Andreas Mehltretter. Nicht auf dem Foto: Alina Graf (stellvertretende Vorsitzende). © Alina Graf

Die Freisinger Jusos setzen auf ihre bewährte Führung und wollen weiter Flagge zeigen. Etwa in Sachen Ukraine und Weltmeisterschaft in Katar.

Freising – Die Freisinger Jusos wollen auch im kommenden Jahr richtig anpacken, so das Credo des Jungsozialisten-Vorsitzenden Michael Firlus aus Nörting am Samstag bei der Jahreshauptversammlung im Et Cetera. Was die Jusos neben dem anstehenden Landtagswahlkampf vor allem auf ihrer Agenda stehen hatten: Flagge zeigen – etwa gegen die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Zuerst allerdings hatte Firlus mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen: „Wo bleibt eigentlich die stellvertretende Vorsitzende?“

Während die Juso-Jahreshauptversammlung im August 2021 wie am Schnürchen geklappt hatte, gab es am Samstag Anlaufschwierigkeiten. Es fing schon damit an, dass der übliche Treffpunkt, das Nebenzimmer im Et Cetera, nicht mehr gebucht werden kann – weshalb das Treffen im rappelvollen Saal hatte stattfinden müssen. Dort wurde natürlich fleißig geratscht, bestellt und zu guter Letzt auch noch kräftig Karten gespielt – und das alles sehr lautstark.

Dann konnte doch noch gewählt werden

Dennoch gelang den Jusos, die zu Versammlungsbeginn gerade einmal aus zwei Personen bestanden, noch die Neuwahl des Vorstands. Erfreulicherweise hatten nämlich dann doch noch einige Jungsozialisten, insgesamt acht Wahlberechtigte, den Weg ins Et Cetera gefunden, wenngleich eine wichtige Person abgängig war – nämlich die stellvertretene Vorsitzende Alina Graf. „Sie ist auf dem Weg“, berichtete Firlus, der im telefonischen Kontakt mit Graf stand, und die via Smartphone grünes Licht für eine erneute Kandidatur gab.

Zu Änderungen in der Vorstandschaft kam es nicht: Firlus bewarb sich erneut für die Führungsposition und wurde auch einstimmig bestätigt, wie auch Graf in Abwesenheit und Peter Wagner in Anwesenheit – beide hatten bereits in der vergangenen Amtsperiode die Stellvertretungsposten inne.

Die Kandidaten für die nächsten Wahlen sind alles Jusos

In der Jahresrückschau zeigte sich Firlus zufrieden: „Es ist gut gelaufen.“ Was ihn sehr freue, sei der Umstand, dass die Freisinger SPD-Kandidaten für die Landtags- und Bezirkswahl im kommenden Jahr alles Jusos seien – nämlich Alina Graf, Viktor Weizenegger und er selbst. Aber auch ansonsten sei viel auf die Beine gestellt worden, wie beispielsweise die Demos gegen Verschwörungstheoretiker in der Hochphase der Corona-Zeit, wie auch das Flagge-Zeigen gegen den Ukraine-Krieg.

Ein Highlight: Im August konnten die Jusos ein gemeinsames Wochenende in einer Hütte des Alpenvereins verbringen und dort weiter an ihrer politischen Agenda feilen. Auch zum Jahresende wollen die Jusos noch einmal deutlich Stellung beziehen. Im Furtner soll dann unter anderem eine Doku über die Missstände in Katar angeschaut und diskutiert werden. Präsenz soll auch am 6. Dezember gezeigt werden, und zwar mit der dem Verschenken von Schoko-Nikoläusen.

Sicherlich nicht dabei sein wird hier Andreas Mehltretter, der demnächst in Berlin am Gesetz der Energiepreis-Entlastung mitarbeitet, und deshalb auch schon während der Sitzung eher auf heißen Kohlen saß. Seine Botschaft für die Freisinger Jusos: „So weitermachen – es sind nämlich vor allem die Ideen der Jungen, die etwas bewegen!“

