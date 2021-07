946 Unterschriften an Stadt übergeben: Kampf gegen Touristenbus-Haltestelle geht weiter

Übergaben die Unterschriften im Vorfeld der Stadtratssitzung am Donnerstagabend an Bürgermeisterin Eva Bönig (l.): Gertraud und Erwin Rattenhuber.

Initiative wünscht sich „transparente und proaktive Bürgerbeteiligung

Der Kampf von Bürgern gegen die Umgestaltung des Johannisparks geht weiter. Dort soll eine Touristenbus-Haltestelle entstehen. Die Gegner haben andere Ideen.

Freising - Bereits im Jahr 2018 habe sich eine erste Bürgerpetition mit 772 Unterschriften „für die Einstellung der Planung für eine Bushaltestelle oder anderer Baumaßnahmen auf der Park- und Grünfläche an der Johannisstraße sowie für die Wiederaufnahme der Pflege durch die Stadt zum Erhalt des Parkflächencharakters“ ausgesprochen, teilt die Initiative mit. Die Stadt habe dann am 1. Februar 2019 zu einer Bürgerversammlung eingeladen und versprochen, die Sorgen und Wünsche zu berücksichtigen. „Dies ist in unseren Augen nicht erfolgt“, stellen die Initiatoren nun fest und haben deshalb erneut mit einer Unterschriftenaktion gegen die im Kern unveränderte Maßnahme protestiert.

Die zur Standortwahl angelegte Bewertungsmatrix, die den Johannispark als besten Ort für die Touristenbus-Haltestelle auswies, ist in den Augen der Unterzeichner fragwürdig, Aspekte wie Klima, Umwelt und Verkehr seien nur von untergeordneter Bedeutung gewesen. Zudem sei in jüngsten Veröffentlichungen seitens der Stadt die Errichtung der Touristenbus-Haltestelle als Wiederbelebung des Parks dargestellt. Dies sei aber nicht der Fall – die überfällige Wiedererrichtung des Parks sei zuvor schon angekündigt worden, und zwar ohne jegliche Kopplung an eine Touristenbus-Haltestelle.

Gegner des Projekts fordern stärkere Einbindung

Nachdem die Stadtverwaltung „nach der ersten, völlig überzogenen Planung von der vehementen Ablehnung der Bürger überrascht“ worden sei, wie es die Initiatoren formulieren, sei eine umfassende Bürgerbeteiligung versprochen worden. „Davon ist bedauerlicherweise wenig übrig geblieben. Die angekündigte Vorstellung der überarbeiteten Planungen und der Kriterienmatrix fand nicht statt. Auch eine versprochene zweite Informationsveranstaltung blieb aus.

Selbst in Zeiten einer Pandemie gibt es ausreichend Möglichkeiten die Bürger stärker einzubinden, wenn der Wille da ist“, kritisieren die Bürger. Fazit aus Sicht der Unterzeichner: „Wir wünschen uns seitens der Stadt Freising und deren politischer Spitze eine transparente und proaktive Bürgerbeteiligung.“ Weiter: „Darüber hinaus fordern wir eine ergebnisoffene und transparente Neubewertung der Standortauswahl, welche die relevanten Aspekte eines solchen Projektes auch in Hinblick auf die Klima- und Umweltbelange angemessen würdigt.“ Dritte Forderung: Die Projekte „Touristenbushaltestelle“ und „Anpassung des ÖPNV-Netzes“ seien zu entkoppeln.

Eine Alternative, bei der nicht in den Park eingegriffen werden muss

Der Bau der Westtangente verspreche eine hohe Verkehrsentlastung an dieser Stelle. Dadurch könnte die Linksabbiegespur in Richtung Vötting stark verkürzt werden. Auf Höhe des Parks könnte der gewonnene Straßenraum für eine Busspur (ÖPNV) verwendet werden, ganz ohne in den Park eingreifen zu müssen. „Dies wäre eine echte Maßnahme für Klima- und Umweltschutz!“

Forderung Nummer vier: Der Johannispark müsse ohne Reduktion der Fläche als grüne Parkfläche wieder hergestellt und belebt werden.

