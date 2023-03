Kampf um Arbeitskräfte: „Älteren eine Chance geben“ - Freisinger Arbeitsagenturchef appelliert an Betriebe

Bewerber älteren Semesters gelangen im Zuge des Personalmangels in den Fokus von Unternehmen. © dpa

Die Nachfrage nach Personal in der Region Freising bleibt hoch. Der Chef der Arbeitsagentur appelliert nun an Betriebe, älteren Bewerbern eine Chance zu geben.

Landkreis – „Mit dem Beginn des Frühlings hat sich die Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt erneut verbessert“, meldet die Agentur für Arbeit. Die Zahl der Arbeitslosen in den Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg ist im März auf 9216 Personen gesunken. Das waren 392 Arbeitslose weniger als noch im Vormonat. Dementsprechend sank die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozent auf 2,5 Prozent. Im März 2022 errechnete sich eine Quote von 2,2 Prozent. „Die Belebung, die in den letzten Wochen auf unserem Arbeitsmarkt zu beobachten war, ist vor allem dem saisonalen Effekt zuzuschreiben“, erklärt Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising.

Nach der Winterpause wurden in den witterungsabhängigen Branchen die Arbeit wiederaufgenommen. Insgesamt konnten im März 1417 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden und eine neue Arbeitsstelle antreten, das waren 205 Personen mehr als im Februar.

Den größten Personalbedarf meldete das produzierende Gewerbe

Die Nachfrage nach Personal ist in der Region weiterhin hoch, Arbeitskräfte werden gesucht: Die Betriebe informierten die Agentur für Arbeit Freising im März über 910 neu zu besetzende Arbeitsstellen in den vier Landkreisen. Damit befanden sich zuletzt insgesamt 6343 Arbeitsangebote im Stellenpool der Arbeitsagentur. Den größten Personalbedarf meldete das produzierende Gewerbe. Hier waren 1507 Stellen vakant. Im Berufsbereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit wurde Personal für 1459 offene Stellen nachgefragt. Im Bereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus wurden Mitarbeitende für 992 offene Stellen gesucht.

Nikolaus Windisch: Saisonaler Effekt lässt die Quote sinken. © Andreas Reiter

Es ist Halbzeit: Seit Beginn des Berufsberatungsjahres 2022/2023 am 1. Oktober 2022 wurden der Agentur von den Ausbildungsbetrieben in den vier Landkreisen insgesamt 2902 Ausbildungsstellen gemeldet. Das waren 195 Stellen mehr als im selben Zeitraum vor einem Jahr. Zeitgleich meldeten sich 2009 Bewerberinnen und Bewerber für eine Berufsausbildung bei der Berufsberatung ihrer Arbeitsagentur, 108 Personen weniger als im Vorjahr. 1185 Jugendliche hatten zuletzt noch nicht den passenden Ausbildungsplatz gefunden.

Agenturchef rät Unternehmen, älteren Bewerbern eine Chance zu geben

Doch für alle, die noch auf der Suche sind, ist es für eine Bewerbung nicht zu spät: Im März 2023 waren noch 1706 der bei der Agentur für Arbeit Freising gemeldeten Ausbildungsstellen vakant. „Es ist erfreulich, dass sich die Unternehmen unserer Region durch eine sehr hohe Ausbildungsbereitschaft auszeichnen, denn die Ausbildung von Jugendlichen ist eine wichtige Säule zur Sicherung der Fachkräfte von morgen“, betont Nikolaus Windisch. Aktuell herrscht noch viel Bewegung auf dem regionalem Ausbildungsmarkt, doch es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass dieser weiterhin ein Bewerbermarkt bleiben wird: Die Zahl der Ausbildungsstellen übersteigt die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber.

„Ich rate den Unternehmen deshalb, bei der Suche nach zukünftigen Fachkräften verschiedene Wege zu beschreiten, zum Beispiel auch älteren Bewerberinnen und Bewerbern eine Chance zu geben“, so der Agenturchef. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit – auch für Beschäftigte in Unternehmen – erhalten Betriebe bei ihrer Ansprechperson im Arbeitgeber-Service oder unter der gebührenfreien Nummer (0800) 4 5555 20.

Arbeitslosenquote im Landkreis Freising liegt bei 2,8 Prozent

Im Landkreis Freising reduzierte sich laut Bericht die Zahl der Arbeitslosen um 175 Personen. Damit waren zuletzt insgesamt 3096 Frauen und Männer bei der Freisinger Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet. Diese Entwicklung ließ die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf einen Wert von 2,8 Prozent sinken. 2022 errechnete sich eine Quote von 2,5 Prozent. Die Betriebe meldeten in den vergangenen Wochen 368 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Landkreis. Insgesamt befanden sich damit im März 2259 Arbeitsangebote im Stellenpool der Freisinger Arbeitsagentur.

Die Ausbildungsbereitschaft auf dem Freisinger Ausbildungsmarkt ist hoch: Seit Beginn des Berufsberatungsjahrs am 1. Oktober 2022 meldeten die Betriebe 1060 zu besetzende Ausbildungsstellen im Landkreis, 95 Stellen mehr im Ver-gleich zum Vorjahreszeitraum. 585 Ausbildungsstellen waren im März noch vakant. Gleichzeitig nahmen 710 Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildungsstellen das Beratungsangebot ihrer Agentur für Arbeit wahr, 16 Personen mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Davon waren zuletzt noch 390 Jugendliche auf der Suche nach einer beruflichen oder schulischen Perspektive. (ft)