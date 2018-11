Dabei bleiben – trotz „bitterer Erfahrungen“

Neben der Welcome-Area die Info-Area, dazu die Genuss- und die Motto-Area. Und, nicht zu vergessen, die Spiri- und die Abenteuer-Area. Das alles wartete in der Luitpoldanlage auf die jungen Gläubigen, die am Samstag zur 76. Jugendkorbinianswallfahrt, kurz: Korbi, nach Freising gekommen waren. Und es gab den Dom, wo Erzbischof Reinhard Marx beim Festgottesdienst die Jugend des Bistums aufforderte, bei Jesus Christus, der „Kraftquelle“, zu bleiben, sich nicht durch Zweifel oder Stürme „aus der Fassung bringen zu lassen“.

Freising– Ein Fahnenmeer vor dem Hochaltar, die Treppen bevölkert, der Mariendom bis auf den letzten Platz gefüllt – es war auch heuer ein beeindruckendes Bild, das sich beim Gottesdienst der Jugendkorbinianswallfahrt bot.

Mittendrin: Reinhard Kardinal Marx, der in seiner Predigt das Motto der Korbi 2018, „Wofür es sich lohnt“, aufgriff. So lange man bei allem, was man tue, frage, ob es das wirklich etwas „bringt“, was man denn davon habe und wo die zählbaren Erfolge seien, werde man immer wieder Enttäuschungen erleben, sagte der Erzbischof. Die wichtigen und richtigen Fragen seien, wo man glücklich sei, „wo ist mein Herz?“. Marx erinnerte an die Jünger Jesu, „etwas ältere Jugendliche als ihr“, die auch auf der Suche nach Glück gewesen seien, die sich an Jesus „gehängt“ hätten, aber nach ein oder zwei Jahren auch gefragt hätten: Lohnt sich das? Was ist jetzt mit der neuen Welt? Was wird aus uns?

Auch die Jünger, betonte der Erzbischof, hätten drei Jahre Land einen „Lernweg“ gehen müssen, hätten erfahren, was der wirkliche Schatz des Lebens sei, als Christus am Kreuz hing. „Wer sein Leben retten will, muss die Liebe lernen“, sagte der Kardinal.

Auch für ihn als Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz sei es eine „bittere Erfahrung“, anzuschauen, „was in der Kirche durch Menschen angerichtet wird“, deutete er den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche an. Aber man dürfe sich auch dann nicht „vom Weg der Hoffnung abbringen lassen“, betonte der Erzbischof.

Das war eben auch die zentrale Botschaft am Samstag für die jungen Gläubigen: Sich nicht von Jesus Christus als Kraftquelle abbringen lassen.

Spirituell derart gestärkt, pilgerte die Jugend dann nach dem Festgottesdienst vom Mons doctus hinunter in die Freisinger Luitpoldanlage, wo nicht nur körperliche Stärkung auf die jungen Pilger wartete, sondern auch ein mehr als 40 Programmpunkte umfassendes Angebot an Informationen über Gott und die Welt, Mitmach-Aktionen, Workshops, Darbietungen, Filmen, Musik und Gesprächsrunden. Da wurde an der Wunsch-Kirche gebastelt, war auch Zeit und Platz für Ruhe, wurde die Brücke zwischen Sport und Kirche geschlagen oder auch die Gemeinschaft am Lagerfeuer genossen.

Und am Ende stand nicht nur der Nachtimpuls, sondern sicherlich auch oft die Antwort auf die Frage, „Wofür es sich lohnte“, an jenem Samstag nach Freising gekommen zu sein.