Mitten in schwerer Kirchenkrise: Kardinal weiht in Freising drei Priester

Erstmals seit fünf Jahren

Erstmals seit 2018 sind in Freising wieder Priester geweiht worden. Kardinal Marx nutzte den Gottesdienst, um den Finger in die Wunde der Kirche zu legen.

Freising – Es ist das Ende einer langen Durststrecke: Erstmals seit 2018 wurden im Freisinger Mariendom wieder Priester geweiht. Reinhard Kardinal Marx spendete am Samstag im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes drei Diakonen das Sakrament. Im Jahr 2022 war kein Priester geweiht worden, die drei Jahre zuvor hatte der Akt wegen der Bauarbeiten am Freisinger Domberg in der Münchner Frauenkirche stattgefunden.

Bei den drei frischgeweihten Priestern handelt es sich um Christian Ulbrich (31), Moritz Waldhauser (39) und Michael Korell (38). Letztgenannter tritt seine erste Kaplanstelle in der Stadtkirche Freising an. Seine Primiz feiert er am kommenden Sonntag um 10 Uhr in seinem Heimatort Holzkirchen (Landkreis Miesbach).

Marx nutzte die Feierstunde aber auch, um den Finger in die Wunde zu legen: die hohen Austrittszahlen in der katholischen Kirche. Das könne und dürfe er als Bischof nicht einfach wegschieben. „Die Gestalt der Kirche wird sich ändern, aber der Kern wird bleiben: dass wir Gottsucher sind.“ Die Kirche müsse zeigen, was Christsein bedeute.

Den Geistlichen kommt laut Marx dabei eine besondere Rolle zu. „Wenn die Priester nicht Männer des Gebets sind und Männer, die von der Tiefe her kommen, wenn sie keine Gottsucher sind, dann werden sie nicht fruchtbar wirken können.“ Den drei frischgeweihten Priester sagte er, dass sie „Menschen auf dem Weg in das Geheimnis Gottes“ unterstützen sollten, und zwar „nicht bestimmend, nicht beherrschend, nicht wissend, sondern begleitend“. (ft)

