Auf Aufforderung der Stadt Freising: Kardinal Wetter gibt Ehrenbürgschaft ab

Von: Andrea Beschorner

2010 hatte Kardinal Friedrich Wetter die Ehrenbürgerschaft der Stadt Freising vom damaligen Oberbürgermeister Dieter Thalhammer erhalten. Jetzt gab er sie auf bitten der Stadt zurück. © Lehmann

Der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche hat erstmals gesellschaftliche Konsequenzen in Freising: Kardinal Wetter gab seine Ehrenbürgschaft ab.

Freising - Friedrich Kardinal Wetter hat die Ehrenbürgerwürde an die Stadt Freising zurückgegeben. Nachdem die Freisinger Stadträte in einer nichtöffentlichen Sitzung lange und ausführlich darüber beraten hatten, wurde Ende April beschlossen, den Kardinal darum zu bitten, die Ehrenbürgerwürde zurückzugeben. Hintergrund ist der sexuelle Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Vertreter der katholischen Kirche. Friedrich Wetter, als damaliges Oberhaupt der Erzdiözese München Freising- konnte zwar juristisch kein Vorwurf gemacht werden, wie OB Tobias Eschenbacher in der Stadtratssitzung am Donnerstag sagte. Dennoch hat man sich darauf verständigt unter Rücksichtnahme auf das Leiden der Missbrauchsopfer, wie Eschenbacher sagt.

Am 30. Juni hat sich der Oberbürgermeister der Stadt Freising zu einem Gespräch mit dem Kardinal getroffen. Der händigte dem Stadtchef die Urkunde aus mit den Worten, dass es ihm ein großes Anliegen sei, dass sich niemand seinetwegen streiten solle. Die Originalurkunde befindet sich jetz im Rathaus Freising.

Auf FT-Nachfrage erklärte Eschenbacher, dass die Ehrenbürgerwürde von Papst Benedikt XVI. kein Thema im Stadtrat gewesen sei. Grund: Der emeritierte Papst sei bereits verstorben und damit könne man ihm die Ehrenbürgerwürde auch nicht mehr entziehen. „Die Ehrenbürgerwürde bezieht sich immer nur auf eine lebende Person“, sagte Eschenbacher. (Weitere Informationen folgen.)