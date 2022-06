Karl-Obermayr-Denkmal in Freising: Entwürfe werden präsentiert

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

„Ein Denkmal für Karl Obermayr“: Am Wochenende sind die Entwürfe, die aus ganz Deutschland eingesandt wurden, im Furtnerbräu ausgestellt. © Visualisierung: Reinhard Fiedler

Karl Obermayr, Freisings berühmter Sohn, soll Ende des Jahres als Denkmal an der offenen Moosach sitzen. Nun müssen sich die Verantwortlichen für einen Entwurf entscheiden.

Freising – Ende des Jahres soll Freisings berühmter Sohn, der Schauspieler Karl Obermayr (1931 bis 1985), schon als Denkmal an der offenen Moosach sitzen. So plant es der Verein für Stadtheimatpflege Freising. Wie es aber immer so ist in der Kunst: Vor dem Erfolg ist den Verantwortlichen viel Schweiß beschieden. Deswegen wird jetzt beim Projekt „Obermayr-Denkmal“ die nächste Phase eingeläutet, wie Isabella Hödl-Notter, 2. Vorsitzende des Vereins, meldet: die öffentliche Vorstellung der Entwürfe.

Künstler aus ganz Deutschland haben mitgemacht

Die Stadtheimatpflege Freising hatte im Jahr 2020 zusammen mit vielen Partnern und Unterstützern die Kampagne „Ein Denkmal für Karl Obermayr“ ins Leben gerufen. Anfang dieses Jahres wurde dann der Kunstwettbewerb zur Erstellung der Obermayr-Statue ausgeschrieben. Die Resonanz war groß, berichtet Reiml: „Zehn Einsendungen liegen bislang vor. Künstler aus ganz Deutschland haben mitgemacht.“ Die Modelle werden am kommenden Samstag, 2. Juli, von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag, 3. Juli, von 15 bis 17 Uhr, im Nebenraum des Furtnerbräu der Öffentlichkeit vorgestellt. Isabella Notter-Hödl: „Wir laden alle interessierten Freisinger ein, vorbeizukommen.“ Bereits in der Woche darauf wird eine Jury die Modelle genau unter die Lupe nehmen und sich dann für einen Vorschlag entscheiden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Die Stadtheimatpflege Freising lädt zudem jeden ein, für das Projekt zu spenden“, betont Vorsitzender Bernhard Reiml: „Darauf sind wir angewiesen. Denn es sind immerhin zwischen 60 000 und 70 000 Euro nötig, um das Denkmal zu finanzieren.“ Bislang liegt etwa ein Drittel der Summe auf dem Spendenkonto. Bernhard Reiml: „Das Obermayr-Denkmal soll am Moosach-Abschnitt in Höhe Bücher Pustet montiert werden – und damit in unmittelbarer Nähe zur Kochbäckergasse, an der Obermayr und seine Eltern wohnten.“

Gut zu wissen

■ Weiterhin ist der Verein für Stadtheimatpflege Freising auf Unterstützung und Spenden angewiesen. Alle Infos zum Projekt und zu Spendenmöglichkeiten sind unter www.karl-obermayr.de aufgeführt.

■ Überweisung von Spenden: Stadtheimatpflege Freising e.V., IBAN: DE75 7005 1003 0014 8402 84, Sparkasse Freising.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.