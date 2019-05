„Florian“ und „Emmi“ auf der Straße gefunden – Herrchen dringend gesucht 

Hündin „Emmi“ und Kater „Florian“ sind auf der Suche nach ihren Besitzern: Die Findelkinder sind in Eching und Freising verlorengegangen.

Freising – „Emmi“ und „Florian“ suchen ihr Zuhause: Derzeit sind die Mischlingshündin und der Kurzhaar-Kater beim Freisinger Tierschutzverein untergebracht. Beide Tiere sind Findelkinder.

Hündin „Emmi“ wurde am 21. April gegen 4 Uhr an der Heidestraße in Eching aufgefunden. Sie ist weiblich und nicht kastriert. Die Verantwortlichen im Tierheim beschrieben das Tier mit dem beigen Fell, weißer Brust und weißen Zehenspitzen als zutraulich. Vermutlich hat sie vor Kurzem Junge bekommen, da sich das Gesäuge noch nicht vollständig zurückgebildet hat.

„Florian“ ist ein Europäisch-Kurzhaar-Mix, er ist männlich und kastriert. Der schwarze Kater mit den gelb-grünen Augen ist „relativ ruhig“ und an Menschen gewöhnt. Er leidet unter Zeckenbefall. „Florian“ wurde am 17. April an der Graf-Moy-Straße in Freising gefunden. D as Tierheim vermutet, dass er vermutlich angefahren wurde.

Weitere Infos zu den beiden Fundtieren gibt es unter Tel. (0 81 61) 9 99 37 60 oder per Mail an tierheim@tierschutzverein-freising.de.

