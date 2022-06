Katis kleine Welt: In Freising gibt es jetzt eine Anlaufstelle für alle, die spontan ein Mitbringsel brauchen

Von: Andreas Beschorner

Alles selbstgemacht: Kathrin Eltschig hält in einer Verkaufssäule kleine Mitbringsel – auch Babykleidung – für spontane Einladungen parat. Foto: Lehmann © Lehmann

Wer noch schnell ein Geschenk braucht, wird hier fündig: An der Verkaufssäule von Kathrin Eltschig in Freising-Vötting.

Freising – Babykleidung aus einem Selbstbedienungsladen? Das klingt ungewöhnlich. Und das ist auch tatsächlich ungewöhnlich. Kathrin Eltschig aus Freising bietet aber genau das an – eine kleine Verkaufssäule, aus der man sich kurzfristig gegen Barzahlung oder über Paypal Mitbringsel für spontane Einladungen holen kann. Auch und vor allem Babykleidung. Am Mühlenweg 5b in Vötting steht die Säule, die für manch einen vielleicht die letzte Rettung ist, wenn es gilt, noch schnell ein Geschenk oder ein Mitbringsel zu kaufen.

Vor allem Baby- und Kleinkindersachen

Hervorgegangen ist der Selbstbedienungsladen aus Eltschigs Online-Shop mit dem schönen Namen „katiskleinewelt“, den die 23-Jährige schon seit dem Jahr 2020 betreibt. Als immer mehr ihrer Kunden fragten, wo man die Sachen denn kaufen und abholen könne, sei ihr die Idee zu diesem Selbstbedienungsladen gekommen, erzählt Eltschig. Vor allem Baby- und Kleinkindersachen (bis zum Alter von vier Jahren) sind derzeit dort zu finden. Schon mit zehn Jahren habe sie zu nähen begonnen, mit 15 dann einen Nähkurs geschenkt bekommen und dabei ein Federmäppchen genäht. Als sie 2016 begann, als Erzieherin halbtags in einer Kindertagesstätte in Freising zu arbeiten, war das der Anstoß, auf Anziehsachen für Kinder umzusteigen. Seitdem ist ihr Hobby zum zweiten Beruf geworden. Im Schnitt 40 Stunden pro Woche wendet sie dafür auf.

Vor allem Bärchen sind beliebt

Denn schließlich kümmert sich Eltschig um alles allein – um das Geschäftliche, um den Einkauf der Stoffe (bio, fair und hohe Qualität sind ihr da wichtig), um das Entwerfen eigener Designs samt Druck („Vor allem Bärchen und andere Tiere sind sehr beliebt“) und selbstverständlich um die Produktion selbst, für die sie sich in ihrer Wohnung eine kleine, aber feine Ecke eingerichtet hat.

Die Kunden des Online-Shops kommen bis aus Berlin, Hamburg und Österreich, seitdem es den kleinen Selbstbedienungsshop gibt, werden es immer mehr Freisinger, die bei Eltschig einkaufen. Wichtig: Alle haben bisher auch brav bezahlt, betont Eltschig. Aber daran hatte sie eh keine Zweifel. Und bisher hat sie nur positive Nachrichten von den Kunden bekommen. „Viele schicken mir Bilder, wenn die Kinder die Sachen anhaben. Das freut mich.“ Und immer öfter erzählen ihr auch Freundinnen und Bekannte aus anderen Krippen oder Kindergärten, dass ein Sprössling wieder etwas aus „katiskleinewelt“ getragen habe.

„katiskleinewelt“ ist gar nicht so klein

Aber nicht nur online und an der Selbstbedienungssäule gibt es die kleinen, schönen Dinge. Eltschig ist auch auf dem Kunsthandwerkermarkt auf dem Pantaleonsberg in Kranzberg oder auf dem Freisinger Christkindlmarkt vertreten – wenn die Märkte denn wieder stattfinden. Denn so klein, wie der Name vermuten lassen könnte, ist Katis Welt gar nicht: Oberteile, Schlafis, Kleider, Socken, Outdoor, Hose, Einteiler und und und – das alles plus nette Accessoires und Papeterie ist Katis ziemlich große Welt. Ganz umsteigen auf Nähen und das Geschäftsmodell von „katiskleinewelt“ will Eltschig aber nicht. Es sei momentan gerade die richtige Mischung – zwischen Jubel und Trubel in den Weihenstephaner „Kinderträumen“ und der oft meditativen Tätigkeit des Nähens zu Hause.

