Kein Bürgerentscheid nötig: Stadt nimmt Vertrag des Aktionsbündnis „Radentscheid Freising“ an

Von: Andreas Beschorner

Bereits realisiert: Die Alte Poststraße in Neustift ist bereits seit Herbst 2020 eine Fahrradstraße. Weitere sollen nun folgen. © Lehmann

Mit 31:6 Stimmen hat Freisings Stadtrat dem Vertrag mit den Initiatoren des Radentscheid-Bürgerbegehrens zugestimmt. Bis 2027 muss nun einiges getan werden.

Freising – Die Bürgerinnen und Bürger von Freising können den 3. April – einen Sonntag – ganz gemütlich Zuhause verbringen oder auch wegfahren. Auf jeden Fall müssen sie nicht zur Wahlurne schreiten. Denn mit 31:6 Stimmen hat der Freisinger Stadtrat am Donnerstagabend einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Initiatoren des Bürgerbegehrens „Radentscheid Freising“ zugestimmt, der die Durchführung eines Bürgerentscheids unnötig macht.

Die Vorgeschichte

Das Aktionsbündnis „Radentscheid Freising“ hatte dem Freisinger Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher am 16. September 2021 insgesamt 3551 gültige Unterschriften überreicht. Das Bürgerbegehren umfasst dabei folgende fünf Ziele: 1. hohe Qualität von Radwegen; 2. durchgängiges, leistungsfähiges Radvorrangnetz; 3. sichere Gestaltung von Kreuzungen und Einmündungen; 4. Radschnellwege für den Pendelverkehr und 5. Ausbau der Fahrradabstellmöglichkeiten. Es begannen Gespräche und Verhandlungen zwischen der Stadtverwaltung und den Sprechern des Aktionsbündnisses mit dem Ziel, durch einen Vertrag einem Bürgerentscheid aus dem Weg zu gehen.

Der Vertrag

Jetzt lag dieser Vertrag vor, den Dominik Fuchs, der Mobilitätsmanager der Stadt Freising, den Stadträten vorstellte – inklusive aller bereits beschlossenen und geplanten Maßnahmen. „Zwei Mal 27 bis ’27“ – so könne man das Vertragswerk bezeichnen, sagte Fuchs. Denn darin sind jeweils 27 Maßnahmen aufgelistet, die bis 2027 umgesetzt beziehungsweise geplant sein sollen. Hinzu kommen Maßnahmen mit Zuständigkeiten anderer Behörden, auf deren Realisierung von Seiten der Stadt Freising aktiv hingewirkt wird.

Wie Fuchs darlegte, beliefen sich die geschätzten Kosten für die Maßnahmen, die bis 2027 umgesetzt werden sollen, auf 15,3 Millionen Euro. Allein 10,6 Millionen Euro entfallen freilich auf die Vorhaben an der Isarstraße und Hochtrasse. Und die allermeisten Projekte seien schon vorher für die Umsetzung vorgesehen gewesen.

Die Eckpunkte

An einigen Straßen ist bis 2027 die Einrichtung von Fahrradstraßen und -zonen vorgesehen, aber auch bauliche Maßnahmen bis 2027 sind in dem Vertrag festgehalten: So werden eben die Brückenkappen an der Isarstraße im Bereich zwischen Kreuzung Ismaninger Straße/Isarstraße und der Korbinianskreuzung verbreitert, um einen gemeinsamen Geh- und Radweg zu ermöglichen, der Richtung Korbinianskreuzung dann in Radfahrstreifen mündet. An der Johannisstraße soll der Gehweg auf der östlichen Seite, nördlich der Brücke bis zur Karlwirtkreuzung im Zuge des Projekts „Touristenbushaltestelle“ verbreitert werden, um einen gemeinsamen Geh- und Radweg beziehungsweise in Teilbereichen getrennten Geh- und Radweg zu schaffen.

An der Wippenhauser Straße soll im Bereich der Haydstraße und Lange Point ein überfahrbarer Fahrbahntrenner dafür sorgen, dass Busse und Pkw nicht zu eng an Radfahrerinnen und Radfahrern vorbeifahren (wir haben berichtet). Zudem soll der Wirtschaftsweg entlang der Bahnlinie zwischen Pulling und Neufahrn als Verlängerung der Theodor-Scherg-Straße für den Radverkehr befahrbar werden.

Das Verkehrsrecht

Und dann wird man auch noch einige verkehrsrechtliche Themen wie die Umwidmung von Straßen umsetzen. Ganz wichtig ist das, was am Ende der Vereinbarung zu lesen ist. Dort wird festgehalten, wie die Unterzeichner mit dem Bürgerbegehren umgehen: „Die Initiatoren des Radbegehrens nehmen das am 22. Januar 2020 gestartete Bürgerbegehren sowie den Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids zurück. Der für den Termin am 3. April 2022 festgesetzte Bürgerentscheid findet weder zu diesem noch zu einem anderen Termin statt. Die Unterzeichner werden während der Geltungsdauer dieser Vereinbarung oder einer etwaigen Verlängerung oder neuen Vereinbarung kein anderes inhaltsgleiches Bürgerbegehren starten.“ Der Vertrag gilt für fünf Jahre.

Der Zustimmung zu dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Freising und den Initiatoren des Bürgerbegehrens „Radentscheid Freising“ war am Donnerstag eine 90-minütige Diskussion vorausgegangen, in der sich schiere Begeisterung für das Vertragswerk, Kritik an einzelnen Punkten und Skepsis über die Sinnhaftigkeit des ganzen Prozederes abwechselten.

