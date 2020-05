In der Kfz-Zulassungsstelle am Landratsamt Freising gibt es keinen weiteren Coronafall. Neue Termine werden vorerst trotzdem nicht vergeben, heißt es aus der Kreisbehörde.

Freising –Die positive Nachricht vorweg: Es gibt keinen weiteren Coronafall in der Kfz-Zulassungsstelle am Landratsamt Freising. Das teilte der Pressesprecher der Behörde, Robert Stangl, am Montag mit.

Sechs Mitarbeiter noch in Quarantäne

Nachdem in der vergangenen Woche bei einer Mitarbeiterin das Virus nachgewiesen worden war (wir haben berichtet), war die gesamte Belegschaft zum Test geschickt worden. „Alle Ergebnisse sind negativ“, lautete nun am Montag das Ergebnis. Stangl berichtet: „Die Zulassungsstelle kann also weiterhin arbeiten, jedoch ohne direkten Kundenkontakt.“ Der Parteiverkehr müsse zunächst für diese Woche weiterhin eingeschränkt bleiben. Denn neben der Infizierten mussten sich entsprechend der geltenden 4. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung weitere sechs Mitarbeiter der Zulassungsstelle, die als Kontaktpersonen identifiziert worden waren, in häusliche Isolation begeben. Robert Stangl: „Die Quarantäne gilt bis zum kommenden Wochenende, sodass die Mitarbeiter am Dienstag, 2. Juni, wieder zur Verfügung stehen. Bis dahin sind zwei Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Landratsamts hinzugezogen worden, um bei der Bearbeitung der bereits vergebenen Termine zu unterstützen. Das verbleibende Team arbeitet sehr intensiv daran, den Anliegen der Bürger nachzukommen.“ Zwei FDP-Kreisräte hatten am Sonntag gefordert, Kfz-Zulassungen umgehend wieder zu ermöglichen.

Neue Termine werden noch nicht vergeben

Wer schon einen Termin mit der Zulassungsstelle vereinbart hat, kann diesen zur Abgabe der Unterlagen wahrnehmen. Die Abgabe erfolgt gegenüber den Räumen der ehemaligen Sparkassenfiliale. Die Vorgänge werden sukzessive bearbeitet und sobald die notwendigen Dokumente fertiggestellt sind, erhält der Kunde eine Nachricht. Dies könne wegen der eingeschränkten Personalkapazität auch einige Tage dauern, betont der Landratsamt-Sprecher. „Neue Termine werden vergeben, sobald es die Situation zulässt. Aktuell sind ohnehin alle Termine bis einschließlich kommender Woche vergeben.“

Unter den bekannten Telefonnummern (0 81 61) 600-303, -305, -316 und 318 soll eine ständig aktualisierte Bandansage mit allen wichtigen Informationen zu hören sein. Die Telefonnummern sind auch auf der Homepage des Landratsamts Freising zu finden, ebenso wie eine Übersicht über die erforderlichen Unterlagen, die die Bürger für ihr jeweiliges Anliegen brauchen.

Ein Appell der Behörde an die Kunden: „Bitte informieren Sie sich im Vorfeld genau darüber, welche Unterlagen notwendig sind. Denn bereits in der vergangenen Woche sind viele mit unvollständigen Papieren vorstellig geworden.“ ft

