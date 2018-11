Keine Klage gegen weiteren Flugsteig

Seitdem die Planungen für eine dritte Start- und Landebahn laufen – also seit 13 Jahren –, beäugt man auch in der Stadt Freising jedes Projekt und jedes Vorhaben der Flughafen München Gesellschaft mbH (FMG) mit großer Skepsis. Das galt auch für den bereits 132. Änderungsplanfeststellungsbeschluss, mit dem die Erweiterung des Terminals 1 um einen Flugsteig genehmigt werden soll. Nach einer Prüfung mit Argusaugen sieht man allerdings keinen Anlass für eine Klage, so Stadtdirektor Gerhard Koch am Mittwoch im Planungsausschuss. Man war zufrieden.

Freising – Rund 500 Millionen Euro will die FMG in dieses Vorhaben investieren, das die Bereiche A und B des Terminals 1 betrifft. Ziel der Investition sei es, die Sicherheitsstandards von Terminal 1 denen im Terminal 2 anzupassen. An dem neuen Flugsteig sollen – und das ist in den Augen der Stadt eine durchaus positive Nachricht – vermehrt Großraumflugzeuge abgefertigt werden. Vor allem solche mit Passagieren aus dem Non-Schengen-Raum, was eben erhöhte Sicherheitsstandards notwendig mache.

Und noch eine wichtige Aussage: „Eine Zunahme der luftseitigen Kapazität“, anders ausgedrückt: eine Steigerung der Flugbewegungen, sei mit dem Vorhaben nicht verbunden. Das, so Koch, habe die FMG im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens und des Erörterungstermins glaubhaft nachweisen können. Die Planrechtfertigung stehe also in keinem Zusammenhang mit dem Vorhaben, eine dritte Startbahn bauen zu wollen. Dass man mehr Großraumflugzeuge abfertigen wolle und höhere Sicherheitsstandards benötige, sei unabhängig davon, ob der Moos-Airport über zwei oder drei Startbahnen verfüge.

Positiv beurteilt hat die Stadt Freising bereits in ihrer Stellungnahme vom Mai 2018, dass das Projekt im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens samt Öffentlichkeitsbeteiligung angegangen werde. Die Punkte aus der Stellungnahme seien, so Koch, im Rahmen des Erörterungstermins am 20. Juli geltend gemacht und „vertiefend diskutiert“ worden.

Fazit: Die Anregungen der Stadt Freising seien in dem Verfahren aufgenommen worden, Rechte der Stadt würden durch das Vorhaben nicht berührt oder verletzt, „eine Klageerhebung ist daher nicht geboten“.

Das sah auch Umwelt- und Flughafenreferent Manfred Drobny (Grüne) so: Die Eingriffe hätten eine Größenordnung, die keine Klage rechtfertige. Zufrieden waren Drobny, Koch und Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher vor allem auch deshalb, weil das beharrliche Nachhaken der Stadt Freising dazu geführt habe, dass man sämtliche kleineren Änderungswünsche der FMG endlich in einer Planfeststellung zusammengefasst habe. Schluss mit der „Salamitaktik“, so der OB, bei der man allmählich gar nicht mehr durchgeblickt habe, was die FMG wo und wofür eigentlich vorhabe.

Dass man von einer Klage absieht, wurde am Mittwoch im Planungsausschuss einstimmig beschlossen.