„Keine konkreten Lösungen“: Bürgerinitiative kritisiert Planungen zum Neustifter Feld in Freising erneut

Von: Andreas Beschorner

Nachdem die Neustifter bereits in mehreren Schreiben immer wieder zu den Planungen zum „Neustifter Feld“ Stellung bezogen und eine reduzierte Bebauung angemahnt hatten, haben die Vertreter der BI auch dieses Mal wieder im Vorfeld der nächsten Planungsauschusssitzung (28. Juli) ihre Forderungen erneuert. © Archiv: Lehmann

Die Neustifter Bürgerinitiative hat ihre Forderungen zu den Bebauungsplänen des Neustifter Felds erneuert. Sie appelliert an den Freisinger Stadtrat, die Pläne zu überdenken.

Freising – Der Planungsausschuss soll in seiner nächsten Sitzung am 28. Juli den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Neustifter Feld“ fassen. Nachdem die Neustifter bereits in mehreren Schreiben immer wieder zu den Planungen Stellung bezogen und eine reduzierte Bebauung angemahnt hatten, haben die Vertreter der BI auch dieses Mal wieder im Vorfeld der Sitzung ihre Forderungen erneuert.

„Minimalanforderungen berücksichtigen“

Sie fordern die Stadträte auf: „Lehnen Sie die Vorlagen der Verwaltung zur Auslegung des Bebauungsplans ab und fordern Sie deren Überarbeitung, sofern nicht wenigstens die Minimalanforderungen der Neustifter Bürgerschaft berücksichtigt sind!“. „In den letzten Schreiben hatten wir in klaren Eckpunkten für einen Kompromiss plädiert“, blicken die Aktivisten in ihrem neuesten Schreiben zurück.(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das große Aber aus Sicht der Neustifter: „In der gut besuchten Informationsveranstaltung der Stadt Freising wurde deutlich, dass die nun vorgelegte Planung in zentralen Punkten noch von der Neustifter Bevölkerung und Anwohnerschaft abgelehnt wird. Im Vergleich zur Beschlusslage zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans wurden die Eckpunkte des beabsichtigten Rahmenplans durch die Stadt auch nur geringfügig und unzureichend reduziert; im Gegenteil umfasst die aktuelle Planung sogar eine höhere Geschossflächenzahl für das Areal.“ Und damit sei klar: „Für zahlreiche der durch die Neustifter Bürger aufgeworfenen Probleme und Forderungen wurden bis heute keine konkreten Lösungen präsentiert.“ Und weiter: „Wir stellen daher fest, dass die Forderungen der Neustifter Bürger bislang nur unzureichend umgesetzt sind. Wir wiederholen erneut die Forderungen der Neustifter Bürgerschaft, die eine maßvolle, nachhaltige, den Charakter des Stadtteils Neustift erhaltende Bebauung des Areals sicherstellen sollen.“

Appell an die Stadträte

Im Schreiben werden allgemeine Forderungen wie eine maximale Geschoßflächenzahl von 0,65 oder auch ein großräumiges Verkehrskonzept gestellt, aber auch konkrete Änderungen der Planung, vor allem was die Geschoßigkeit der einzelnen Gebäude betrifft, gefordert.

Am Ende der Appell an die Stadträte: „Wir bitten Sie eingehend, die Neustifter Bürger dabei zu unterstützen, eine strukturell nachhaltige, mit dem Ortsbild verträgliche städtebauliche Entwicklung zu erreichen. Durch Ihren baldigen Beschluss im Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt stellen Sie in Kürze unwiderruflich die Weichen für die dauerhafte Gestaltung dieses einzigartigen, unwiederbringlichen Areals im Herzen des in vielen Jahrhunderten gewachsenen Neustifts. Es ist nicht zu erwarten, dass der einmal veröffentlichte Bebauungsplanentwurf nach dem Auslegungsverfahrens durch die Stadtverwaltung noch wesentlich verändert werden würde.“

