Freisinger Forstamts-Chef mahnt: Im Wald gibt‘s keine Selbstbedienung

Von: Magdalena Höcherl

Begehrter Brennstoff: Wer kein Holz kaufen kann, darf sich nicht einfach so im Forst bedienen. (Symbolbild) © Patrick Pleul

Seit die Energiepreise explodieren, ist Holz besonders beliebt. Viele kommen nun auf die Idee, sich Holz selbst aus dem Wald zu holen. Das ist nicht sinnvoll.

Freising – Erst am Wochenende hat Alfred Fuchs es wieder beobachtet: ein Mann mit Hund, vom Waldfriedhof kommend, mit einem dicken Holzprügel auf der Schulter. Die Wälder um die Begräbnisstätte gehören dem Forstbetrieb Freising. „Ich gehe davon aus, dass der Mann das Holz von dort mitgenommen hat“, sagt der Leiter des Forstbetriebs.

Derlei Vorfälle häufen sich jetzt, wo die Temperaturen sinken – ganz im Gegensatz zu den Preisen für Öl und Gas. „Wir beobachten, dass es mehr ist als früher. Aber zum Glück nicht beunruhigend viel“, sagt Fuchs.

In gewisser Weise könne er verstehen, dass Menschen, die sich nicht schon frühzeitig um Holzreserven für den Winter gekümmert haben, nun versuchen, auf anderen Wegen an das begehrte Brennmaterial zu kommen. „Die Nachfrage nach Holz ist so hoch wie nie.“ Viele Verkäufer würden Wartelisten führen, die bis in den Sommer reichen. „Wer jetzt noch nichts hat, hat ein Problem“, sagt Fuchs. Denn der Markt sei so gut wie leer gekauft und wenn, dann müsse man oft Unsummen berappen, weil manche Händler die Situation schamlos ausnutzten. Daher kommen nun immer wieder Ofenbesitzer auf die Idee, sich Brennbares selbst aus dem Forst zu organisieren. Aber aufgepasst: Das ist meist nicht legal – und auch nicht zielführend.

Sammeln nicht sinnvoll

In Bayern gibt es zwar die sogenannte Leseholzordnung, die zuletzt 1986 aktualisiert wurde. Fuchs erklärt: „Sie besagt, dass man im Staatswald Holz mitnehmen darf, das von allein zu Boden gefallen ist, dürr oder angefault und weniger als zehn Zentimeter dick sowie nicht zum Verkauf vorgesehen ist. Allerdings braucht es dafür einen Holzleseschein.“ Doch selbst mit der vom Forstbetrieb ausgestellten Berechtigung ist das Sammeln für Heizzwecke aus mehreren Gründen nicht sinnvoll: Das Material sei dafür schlicht ungeeignet. „Es ist meist feucht, oft schon in Teilen zersetzt. Mit den drei Ästen kann ich vielleicht eine Suppe wärmen, aber keine Wohnung heizen“, sagt Fuchs. Zudem sei das Holz oft harzhaltig, wodurch Ofenrohr und Kamin verkleben.

Abgesehen davon könne ein Waldbesucher gar nicht wissen, ob das Holz nicht noch gebraucht wird oder nicht. Denn was Laien im Forst als altes, unnütze Äste und Zweige ansehen, ist häufig ein wertvoller Bestandteil eines hochkomplexen Systems. „Dieses Totholz ist unter anderem wichtig für die Artenvielfalt, da sehr viele seltene Insektenarten genau darauf angewiesen sind“, erklärt Fuchs.

Auflagen im Staatswald, strenge Gesetze

Ein weiterer Punkt: „Gerade im Staatswald gibt es großflächige Bereiche, die unangetastet bleiben müssen. „Im November 2021 wurden zum Beispiel 2300 Hektar des Isarauwalds zum Naturwald deklariert. Dort ist jegliche forstliche Nutzung untersagt.“ Demnach verbiete sich dort auch die Leseholzordnung – genauso wie in den zahlreichen anderen naturschutzrelevanten Flächen im Freisinger Forst.

Übrigens: Mehr abzuholzen ist natürlich nicht die Lösung, um die aktuell hohe Nachfrage zu bedienen. „Es gibt strenge Gesetze, wie viel Holz ein Forstbetrieb schlagen darf“, sagt Fuchs. Das funktioniere nun mal nur in einem gewissen Rahmen – und nicht, weil gerade ein Markt dafür da wäre.

