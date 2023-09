Autos einfach von zu Hause aus anmelden: Kfz-Zulassung im Landkreis Freising ist jetzt auch online möglich

Teilen

Im Landkreis Freising können Fahrzeuge jetzt auch online zugelassen werden - dank des Projekts i-Kfz des Bundesverkehrsministeriums (Symbolbild). © Freitag/Fotostand/Imago

Die Kfz-Zulassung im Landkreis Freising ist nun auch auf digitalem Weg möglich. Das spart Fahrzeughaltern nicht nur Zeit, sondern oft auch Geld.

Freising - Ein Auto zulassen, bequem von zu Hause aus und ohne Wartezeit: Möglich macht das der digitale Zulassungsbescheid, den es jetzt auch im Kreis Freising gibt.

Digitaler Zulassungsbescheid ist zehn Tage gültig

Mit dem Projekt i-Kfz arbeitet das Bundesministerium für Digitales und Verkehr an der stufenweisen Digitalisierung des Fahrzeugzulassungswesens. Die neue Verordnung zur digitalen Kfz-Zulassung ist am 1. September in Kraft getreten. Privatpersonen und Firmen können seither ein neues Auto online anmelden. Musste bisher bei einer Online-Neuzulassung auf die Übersendung der Fahrzeugpapiere und der Zulassungsplaketten durch die Behörde gewartet werden, können Bürgerinnen und Bürger nun sofort nach der Online-Zulassung ihres Fahrzeugs losfahren. Das teilt Robert Stangl vom Landratsamt mit. Damit das funktioniert, muss man den digitalen Zulassungsbescheid ausdrucken und dann im Fahrzeug mitnehmen. Er ist zehn Tage gültig und ersetzt in dieser Zeit die Zulassungsdokumente und die Plaketten auf den Kennzeichenschildern.

Die Zulassungsstelle Freising ist nach wie vor für die Anliegen der Kfz-Halter da. Ziel der neuen Zulassungsverordnung ist aber, die Zulassung bequemer und effizienter zu machen und Bürger wie Verwaltung zu entlasten. © Landratsamt

Ausweisen und registrieren müssen die Fahrzeughalter sich bei der Online-Zulassung durch ihren nPA (neuen Personalausweis) mit eID (elektronischer Identität) oder eAT (elektronischem Aufenthaltstitel). „Dieses ,Muss‘ war in der Corona-Zeit zur Reduzierung von Kundenkontakt kurzfristig aufgehoben und wird nun wieder aktiviert“, erklärt Stangl.

Online-Zulassungen für Privatpersonen und Großkunden

Die Möglichkeit der Online-Zulassung war bisher Privatpersonen vorbehalten. Jetzt können das auch Großkunden (juristische Personen) tun, die sich unter bestimmten Voraussetzungen und Auflagen beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg registrieren lassen (Telefon: 0461/3160). Ausweisen können sie sich mit ihrem Elster-Zertifikat bzw. Elster-Organisationskonto.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dabei ist grundsätzlich zwischen juristischen Personen, die ausschließlich auf die eigene Firma Fahrzeuge zulassen, und juristischen Personen, die für Dritte Zulassungen vornehmen (wie Autohäuser, Zulassungsdienstleister oder Versicherungsagenturen) zu unterscheiden.

Auch „H“- und „E“-Zulassungen sind online möglich

Zudem sind nun Online-Zulassungen für Fahrzeuge mit einem Saisonvermerk sowie für Fahrzeuge mit einem „E“ (Elektro) und einem „H“ (Historie) möglich. Bei Letzteren aber nur, wenn das Fahrzeug umgeschrieben wird oder wenn es vorher schon eine „H“-Zulassung hatte.

Eine weitere Neuerung ist die Tageszulassung: Damit kann ein fabrikneues Fahrzeug für einen Tag zugelassen werden. Die Zulassung endet automatisiert um Mitternacht, die Kennzeichen müssen nicht abgestempelt werden. Und: Bei einer Fahrzeug-Außerbetriebsetzung ist eine Identifizierung über nPA oder Ähnliches nicht mehr zwingend erforderlich.

„Ziel ist es, die Fahrzeugzulassung einfacher, bequemer und effizienter zu machen und dadurch Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und die öffentliche Verwaltung zu entlasten“, erklärt Robert Stangl. Mit der neuen Regelung können Fahrten zur Zulassungsbehörde vermieden werden. Fahrzeughalter sparen sich so viel Zeit und Strecke.

Zulassungen vor Ort sind jetzt teurer als Onlinevorgänge

Mit der neuen Zulassungsverordnung verändern sich auch die Gebühren. Zulassungen vor Ort werden teurer, Onlinevorgänge günstiger. „Bei ,normalen‘ Zulassungen ändert sich nicht viel“, so Stangl. Am deutlichsten bemerkbar machen sich die neuen Gebühren bei der Abmeldung. Die Grundgebühr für eine Abmeldung vor Ort kostet 15,90 Euro (vorher 6,90 Euro), online nur 2,10 Euro (vorher 5,70 Euro). Die für die neue Tageszulassung kostet vor Ort 45,90 Euro, online dagegen nur 14,90 Euro. Unverändert bleiben die Zusatzgebühren wie für ein Wunschkennzeichen, Reservierungen oder für das zentrale Fahrzeugregister beim Kraftfahrtbundesamt. ft

Kfz-Zulassungsstelle Freising Die Kfz-Zulassungsstelle in Freising ist unter Tel.: 08161/600 -302 und -305 sowie per E-Mail an info-zulassung@kreis-fs.de erreichbar. Die Öffnungszeiten sind: Montag & Mittwoch: 7.30 Uhr bis 14 Uhr, Dienstag & Donnerstag: 7.30 Uhr bis 16 Uhr sowie Freitag: 7.30 Uhr bis 12 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.