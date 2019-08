Kind überfällt Supermarkt: Als seine Flucht misslingt, verletzt der Junge zwei Kunden

Überfall auf einen Supermarkt an der Gutenbergstraße in Freising: Ein Junge überfiel die Kasse, wurde von Kunden festgehalten - und sprühte Reizgas.

Freising- Dramatische Szenen spielten sich am Freitagabend kurz nach 19.30 Uhr vor einem Supermarkt an der Gutenbergstraße in Freising ab. Ein noch strafunmündiger Bub aus Freising war bei vollem Betrieb des Markts maskiert und offensichtlich mit einer gezückten Waffe, die sich später als Softair-Pistole entpuppte, an eine der Kassen vorgedrungen. Dort forderte er von einer der Angestellten mehrere hundert Euro, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ingolstadt-Nord am frühen Samstagabend erklärte.

Überfall auf Freisinger Supermarkt: Kunden greifen ein

Mit seiner Beute aber sollte der junge Täter nicht weiter kommen als bis in den Ausgangsbereich. Dort, vor den Türen des Markts, reagierten mehrere Kunden instinktiv und hielten den Burschen fest, während in der Zwischenzeit die Polizei alarmiert wurde.

Doch der Täter gab nicht auf: Wie die Polizei weiter meldete, gelang es dem Buben, plötzlich ein sogenanntes Reizgassprühgerät zu zücken und Sprühstöße in Richtung der couragierten Kunden abzugeben. Doch dieses Manöver lief ins Leere: Der Täter konnte nicht mehr fliehen. Zwei der Kunden wurden durch das Reizgas verletzt.

Raubüberfall in Freising: Bub wurde seiner Mutter übergeben

Die Polizei war nach der Erstmeldung mit mehreren Streifen an den Ort des Geschehens ausgerückt. Nach Klärung der Lage wurde der Bub wenig später seiner Mutter übergeben. Die Kripo Erding hat am selben Abend die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

