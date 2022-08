„Eklatanter Fachkräftemangel“: Kitas im Kreis Freising suchen dringend Personal - Hilfe vom Staat gefordert

Von: Magdalena Höcherl

Kinder sind da – doch das Personal fehlt vorne und hinten: In nahezu allen Kommunen wird die Kinderbetreuung zum Problem. Symbolbild © Uwe Anspach

Auch im Kreis Freising schlägt der Personalmangel in Kitas durch. Schnell wird der Engpass nicht zu beheben sein – und ohne Hilfe von staatlicher Seite schon gar nicht.

Landkreis – Erzieherinnen, Kinderpfleger, pädagogische Fachkräfte: Schaut man sich auf den gängigen Jobportalen um, spuckt die Suchmaschine rund 70 Stellenangebote in Freising und 20 Kilometer Umkreis aus. In den Gemeinderatssitzungen ist der Personalmangel seit Monaten Thema. Zuletzt musste der Markt Au bekannt geben, dass der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nicht allen Eltern erfüllt werden könne.

Personal in Freising „sehr dezimiert“

Auch in den 15 kommunalen Kindertageseinrichtungen der Stadt Freising, in denen rund 1050 Kinder betreut werden, ist die Personalsituation angespannt. „Den eklatanten Fachkräftemangel erleben wir wie alle Träger gerade in der Metropolregion München extrem“, sagt Christl Steinhart, Sprecherin der Stadt. Aufgrund des Anstiegs von Krankheitstagen, von längerfristigen Krankheiten, der beruflichen Veränderung von pädagogischen Kräften oder dem altersbedingten Ausscheiden langjähriger Mitarbeitender sowie aufgrund von Mutterschutz beziehungsweise Elternzeit sei das Personal derzeit „sehr dezimiert“. Von vormals 189 pädagogischen Mitarbeitern stünden allein 25 Erzieherinnen wegen Schwangerschaften oder Mutterschutz nicht zur Verfügung – Kräfte, deren meist Vollzeitstellen teils gar nicht oder nur in Teilzeit nachbesetzt werden konnten.

Betreuungszeiten werden verkürzt

Die Konsequenz: Stand jetzt geht man davon aus, dass es ab dem neuen Kindergartenjahr in elf der 15 Kitas unvermeidlich sein wird, die Betreuungszeiten zu kürzen. „Meist endet die Betreuung 30 Minuten oder eine Stunde eher als bisher, in einem Einzelfall beginnt die Betreuung auch 30 Minuten später“, teilt Steinhart mit. Die betroffenen Eltern habe man informiert. Die Rückmeldungen seien „größtenteils verständig“ gewesen. Allerdings weiß Steinhart auch: „In konkreten Einzelfällen hilft auch noch so großes Verständnis den Eltern freilich nicht über deren persönliche Engpässe und damit Nöte in der Kinderbetreuung.“

Nicht nur für die Eltern, sondern auch für das Kitapersonal sei die Situation schwierig: „Beim Bestandspersonal macht sich die Arbeitsbelastung bemerkbar, die Pandemie setzte den Fachkräften zu, es gehen vermehrt Anträge auf Arbeitszeitverkürzung ein“, sagt Steinhart.

Ähnliches berichtet Aicke Morgenstern, Leiter des Sachgebiets Bildungs- und Erziehungswesen bei der Stadt Moosburg. „Wie in allen Städten steht es um die Personalsituation in den Einrichtungen nicht gut. Es werden durchgehend Fachkräfte und Auszubildende gesucht.“ In den fünf städtischen Kindergärten mit insgesamt 278 Plätzen müssten die Betreuungszeiten bislang jedoch nicht auf Dauer reduziert werden. Bei Krankheit habe man aber für kurze Zeit, etwa eine Woche, schon Anpassungen vornehmen müssen. „Das wurde mit den Eltern bestmöglich abgesprochen“, sagt Morgenstern. Diese temporären Änderungen würden mehrheitlich auf Verständnis stoßen. Wer allerdings per se keinen Betreuungsplatz für sein Kind bekommt, sei oft richtiggehend verzweifelt.

In Eching noch eine Stelle offen

In Eching hält man sich aktuell noch über Wasser. Wie überall ist die Personalsuche schwierig. „Wir haben zum heutigen Zeitpunkt noch eine Stelle offen“, berichtet Sachgebietsleiterin Johanna Fütterer. Allerdings laufe die Betreuung in den drei gemeindlichen Kindergärten, die Platz für 215 Mädchen und Buben bieten, nach wie vor wie gehabt. Außerdem ist laut Fütterer eine vierte Einrichtung in Planung.

Personalpflege im Fokus

Auch die Stadt Moosburg setzt auf weitere Betreuungsplätze. Ende des Jahres soll das Kinderhaus Amperauen für 90 Kindergartenkinder und 24 Krippenkinder eröffnet werden. Eine weitere Krippe ist vorgesehen, außerdem werden aktuell zwei potenzielle Kita-Standorte überprüft und Ganztagsbetreuungsmodelle in den Grundschulen geplant. Allerdings: „Die Personalproblematik kann durch uns nicht geändert werden“, sagt Aicke Morgenstern. „Das ist staatliche Aufgabe.“

Um Personal zu finden, setzt die Stadt Freising auf Anreize wie vielfältige Arbeitszeitmodelle, eine Freising-Zulage und ÖPNV-Tickets. Im Fokus stehe auch die Personalpflege, sprich das Bestandspersonal nicht zu überlasten. „Das zählt für uns zur Fürsorgepflicht als Arbeitgeber und ist Grundlage, die personelle fachliche Qualität in unseren Einrichtungen hochzuhalten.“

