Gut vorbereitet mit 6000 Stück Schmalzgebäck: Kirchweihdult lockt zahlreiche Besucher in die Freisinger Innenstadt

Teilen

Durchkommen schwierig: Hunderte Freisinger und Besucher von außerhalb nutzten das trockene Herbstwetter für einen Besuch der Kirchweihdult. © Lehmann

Schön wäre es freilich schon gewesen, wenn sich die Sonne zur Freisinger Kirchweihdult mal hätte blicken lassen. Auf der anderen Seite: Die Besucher kamen auch so in Scharen.

Freising – Socken aus Alpaka-Wolle, die angeblich besten Pfannen der Welt, Haushaltswaren in allen Formen und Farben sowie feinste Handwerkskunst neben einer Thermomix-Vorführung: Am Sonntag gab es auf der Kirchweihdult in der Freisinger Innenstadt wieder so allerlei zu entdecken. Vor allem am frühen Nachmittag war ein Durchkommen zeitweise nur noch schwer möglich, denn augenscheinlich nutzte halb Freising das beste Herbstwetter zum Flanieren und für Einkäufe außerhalb der normalen Geschäftszeiten.

Die Schlange vor dem Außenstand der Konditorei Geisenhofer war eine beachtliche und der Grund ein nachvollziehbarer, denn dort gab es das passende Gebäck zur nahenden Kirchweih – nämlich Kirchweih-Nudeln und Auszogne. 6000 Stück hatten die beiden Bäcker Alexander Cardenas Richter und Paulo Ribéro extra für die Dult vorbereitet, einige Stunden nach der Eröffnung waren schon mehrere Hundert über die Theke gegangen.

Reges Treiben herrschte am Sonntag in der Freisinger Innenstadt. Nicht nur die Bedienungen in den Straßencafés hatten alle Hände voll zu tun. © Lehmann

Weil das Wetter perfekt passte, war auch in den Straßencafés Hochbetrieb angesagt, wie aber auch in den Läden der Innenstadt aufgrund des verkaufsoffenen Sonntags. Für die Mädchen und Buben gab es neben Zuckerwatte und frisch gebrannten Mandeln wie gewohnt auch das klassische Karussell vor der Mariensäule – und auch dort war zeitweise kein Pony mehr frei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Es ist deutlich mehr los als bei der letzten Dult“, lautete die Einschätzung von Gaukler Ferdinand. Und der hatte auf seinen hohen Stelzen wohl den besten Blick auf diese höchst erfolgreiche Kirchweihdult.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.