Kita: Anmeldung in Freising startet am 21. Februar - wieder nur schriftlich

Um den besonderen Schutz der Kindertageseinrichtungen vor Corona zu wahren, erfolgt das Anmeldeverfahren für Kitas in der Stadt wieder ausschließlich schriftlich. Die Tage der offenen Tür in den kommunalen Kindertageseinrichtungen werden durch Bildmaterial und Videos ersetzt. (Symbolbild) © dpa

Am 21. Februar beginnt die Anmeldung in den Freisinger Kindertagesstätten. Auch dieses Jahr ist das Prozedere stark von Corona geprägt.

Freising – Die Anmeldung für die Kindergärten in der Stadt Freising ist für das Betreuungsjahr 2022/2023 vom 21. Februar bis 16. März möglich. Das teilte jetzt die Stadtverwaltung mit. Pressesprecherin Christl Steinhart: „Die Anmeldung für die Kinderhorte und Mittagsbetreuung erfolgt zeitgleich mit der Kindergartenanmeldung bis 16. März. Anmeldungen für die Kinderkrippen werden ganzjährig ab Geburt des Kindes entgegengenommen oder sind bei den Trägern der Einrichtungen veröffentlicht.“

Eine Anmeldung direkt in den städtischen Kinderkrippen ist nicht möglich, sondern ausschließlich beim Amt (51) für Kindertagesstätten und Schulen (Amtsgerichtsgasse 6). Kinder können im Alter ab einem Jahr bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in einer Kinderkrippe aufgenommen werden, sofern Plätze frei sind. Kinder, die ab 17. März für das Betreuungsjahr 2022/2023 angemeldet werden, können nicht berücksichtigt werden und kommen auf die Warteliste.“

Anmeldung nur schriftlich möglich

Steinhart weiter: „Wegen der pandemiebedingten Entwicklungen findet für das Betreuungsjahr 2022/23 auch dieses Mal die Einschreibung für die Kindergärten und Kinderhorte nicht in den Einrichtungen statt, sondern ausschließlich schriftlich. Die Tage der offenen Tür in den kommunalen Kindertageseinrichtungen werden durch Bildmaterial und Videos ersetzt.“ Diese sind bereits online auf der Internetseite der Stadt Freising.

Die Formulare

Ab Montag, 21. Februar, wird auf der Homepage der Stadt Freising www.freising.de unter Leben & Wohnen, Kindertageseinrichtungen, Anmeldung & Neuaufnahme über das für alle Träger einheitliche, schriftliche Anmeldeverfahren für das Betreuungsjahr 2022/23 sowohl für die Kindergärten als auch für die Kinderhorte in der Stadt Freising informiert. Zudem werden ab diesem Zeitpunkt auch die Anmeldebögen online zur Verfügung gestellt und in Papierform im Bürgerbüro ausgelegt. Die Anmeldebögen sind ausgefüllt bis spätestens 16. März in den Briefkasten der jeweiligen Wunsch-Kindertageseinrichtung einzuwerfen.

Kindergärten

Folgende Kindergärten stehen für die Einschreibung zur Verfügung:

■ Städt. Kindergarten St. Klara, Kammergasse 18, Tel. 5 42 04 60

■ Städt. Kindergarten Neustift I, Ignaz-Günther-Straße 13, Tel. 5 42 03 00

■ Städt. Kindergarten Neustift II, Arndtstraße 25, Tel. 6 26 42

■ Städt. Kindergarten Wetterstein, Wettersteinring 6, Tel. 5 42 04 00

■ Städt. Kindergarten Sonnenschein, Alleestraße 4, Tel. 5 42 01 00

■ Städt. Kindergarten Im Sonnenhof, Katharina-Geisler-Straße 9 a, Tel. 8 10 30

■ Städt. Kindergarten Lerchennest, Moosstraße 5, Tel. 54-2 02 30

■ Städt. Kindergarten Seilerbrückl, Auenstraße 23, Tel. 5 42 05 00

■ Städt. Kindergarten Haus des Kindes, Auenstraße 307, Tel. 5 42 01 30

■ Städt. Kindergarten Pullinger Regenbogen, Am Schulweg 12, Tel. 9 14 90

■ Kindergarten Prinzenpark, Prinz-Ludwig-Straße 40, Tel. 23 36 70

■ Kath. Kinderhaus und Familienzentrum St. Georg, Gartenstraße 44, Tel. 53 73 23 10

■ Kath. Kindergarten St. Jakob, Hohenbachernstraße 29, Tel. 9 48 40

■ Kath. Kindergarten St. Lantpert II, Pfarrer-Franz-Weg 2, Tel. 14 19 12

■ Haus für Kinder, St. Lantpert an der Kepserstraße, Lerchenfeldstraße 23, Tel. 14 19 11

■ Kath. Kindergarten Karolina-Gerhardinger, Gute Änger 28, Tel. 8 42 45

■ Integrativer Kindergarten Am Veitshof, Johannisstraße 8, Tel. 4 34 13

■ Integrativer Kindergarten Moosschifferl, Freising-Attaching, St.-Erhard-Straße 15, Tel. 86 14 84

■ Evang.-Luth. Kindertagesstätte, Katharina-Mair-Straße 17, Tel. 88 52 88

■ Gute Kita Lerchenfeld, Moosstraße 61, geplante Eröffnung 1. September: Achtung: Für diese Einrichtung ist der Einwurf der Anmeldung über die Stadt Freising, Amt 51, Amt für Kindertagesstätten und Schulen, Amtsgerichtsgasse 6, 85354 Freising möglich.

Ein separates Anmeldeverfahren findet in folgenden Einrichtungen statt:

■ Naturwaldkindergarten Zwergenwinkel, Wieswald 5, 85354 Freising, Tel.:

(01 76) 63 86 24 56

■ Haus- und Waldkindergarten Brummkreisel, Zollinger Str. 11, 85356 Freising Telefon: (0 81 67) 95 08 61. Anmeldeschluss ist hier der 1. März

■ Montessori Kinderhaus Freising, Gute Änger 32, 85356 Freising. Anmeldeschluss ist der 11. Februar

Kinderkrippen

Die Einschreibung für die städtischen Kinderkrippen:

■ Haus des Kindes, Auenstraße 307

■ Kinderhaus Isarhüpfer, Murstraße 36

■ Kinderkrippe Traumallee, Alleestraße 2

■ Kinderkrippe Wetterstein, Wettersteinring 6

erfolgt ganzjährig ausschließlich beim Amt (51) für Kindertagesstätten und Schulen, Amtsgerichtsgasse 6. Das Anmeldeformular kann bei der Stadt Freising, Evelin Kertész, Tel. (0 81 61) 5 44 51 05 oder per E-Mail Evelin.Kertesz@freising.de angefordert werden. Zur Planung des Betreuungsbedarfs besteht die Möglichkeit, Anmeldungen für September bis zum 16. März einzureichen.

Die Einschreibung für folgende Kinderkrippen freier Träger erfolgt in der Einrichtung:

■ Evang.-Luth. Kindertagesstätte, Katharina-Mair-Straße 17, Tel. 88 52 88

■ Kath. Kinderhaus und Familienzentrum St. Georg, Gartenstraße 44, Tel. 53 73 23 10

■ Familienzentrum am Steinpark (Lebenshilfe), Asamstraße 19, Tel. 93 66 456

■ Integrative Kinderkrippe Lebenshilfe im Bildungszentrum, Gartenstraße 42, Tel. 48 41 28

■ Krabbelstube Weihenstephan, Emil-Erlenmeyer-Forum 4, Tel. 71 50 68

■ Kindervilla Weihenstephan, Weihenstephaner Steig 17, Tel. (0 89) 3 81 96-17 39 oder Tel. (0 81 61) 71 58 69

■ Kinderkrippe Airporthopser Flughafen, Nordallee 11, 85356 München-Flughafen, Tel. (0 89) 97 59 28 90

■ Gute Kita Lerchenfeld, Moosstraße 61, geplante Eröffnung 1. September. Achtung: Für diese Einrichtung ist der Einwurf der Anmeldung über das Amt (51) für Kindertagesstätten und Schulen möglich.



Ein separates Anmeldeverfahren findet in folgender Einrichtung statt:

■ Montessori Kinderhaus Freising, Gute Änger 32, Anmeldeschluss ist hier der 11. Februar

Des Weiteren besteht noch die Möglichkeit der Betreuung bei einer Tagesmutter. Tageseltern werden vom Zentrum der Familie, Tageselternzentrum, Kammergasse 16, Tel. (0 81 61) 48 93 30, vermittelt.