Freising – Müssen Eltern weiter Gebühren zahlen, wenn der Kindergarten aufgrund der Pandemie zu bleiben muss? Eine Antwort auf diese heikle Frage suchte am Dienstag der Ferienausschuss des Freisinger Stadtrats. Allerdings sind Zeit und Solidarität wichtige Faktoren.

Laut Gesetzesvorgabe müssen Eltern keine Gebühren zahlen

Würden die stadteigenen Kindergärten, Krippen und Horte zügig wieder aufmachen dürfen, sagte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher (FSM), könnte man die Beiträge ganz einfach verrechnen. Sollten die Schließungen gar bis nach den Sommerferien andauern, sei die Sachlage komplexer. In einem Schreiben an das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hatte sich der Bayerische Städtetag eine einheitliche bayernweite Linie und ein entschlossenes Handeln gewünscht. Ein Vorschlag war etwa der Erlass von Elternbeiträgen für sämtliche Kinderbetreuungsangeboten für zumindest einen Monat. Der Freistaat verwies allerdings auf jeweilige Betreuungsverträge oder auf die Gesetzeslage. Für Freising gelte deshalb – auch weil in den Gebührenverordnungen ein Pandemiefall nicht zur Erwähnung kommt – die Gesetzesvorgabe: Wird die Dienstleistung nicht erbracht, entfällt automatisch der Anspruch auf die Zahlung der Elternbeiträge.

Allerdings hofft die Stadt auf Solidarität: Nach der Pandemie, sagte Eschenbacher, „werden wir zurückzahlen müssen“. Das solle aber erst nach der Aufhebung der Schließungen erfolgen. Dabei „werden wir Unterstützung brauchen“. Wie weit der Freistaat den Kommunen unter die Arme greifen wird, sei noch unklar.

Helga Schöffmann, Leiterin des Amtes für Kindertagesstätten, Schulen und Sport, betonte: „Die Elterngebühren sind eine wichtige Säule in der Finanzierung der Kitas. Die Träger vertrauen somit auf den Eingang der Gebühren. Auch im Notbetrieb fallen weiterhin Fixkosten an, die die Kita-Träger zu entrichten haben“. Deshalb sei auch die dringliche Bitte an betroffene Eltern, die Gebühren zunächst weiter zu bezahlen. Sei das finanziell nicht möglich, gäbe es aber die Variante der unkomplizierten Stundung. Dafür habe der Stadtrat bereits am 26. März einiges auf den Weg gebracht: Gebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen, für die Musikschule sowie das Essens- und Getränkegeld können für drei Monate ab Antragstellung, ohne Festsetzung von Zinsen und ohne Nachweis eines finanziellen Engpasses gestundet werden. Diese Anträge werden laut Schöffmann aktuell fortlaufend gestellt. Momentan gäbe es überhaupt zahlreiche Anfragen bezüglich den Rückzahlungen.

Kritik an Vorgehen in Kranzberg

Die Stadt Freising verzichtet deshalb auch auf die eigentlich fällige Anhebung der Kita-Gebühren für das Jahr 2020/2021. Unklar ist noch, ob diese Erhöhung eingefroren wird oder ob im nächsten Jahr eine weitere folgen kann. „Wir beschließen heute nichts, sondern nehmen nur die Kalkulation zur Kenntnis“, sagte der Oberbürgermeister zu der ausgesetzten Mehrbelastung. Die Verwaltung werde nun beauftragt, den Anspruch auf Rückerstattungen der Gebühren zu prüfen.

In Bezug auf den Wunsch einer einheitlichen Linie der Kommunen mahnte 3. Bürgermeisterin Eva Bönig (Grüne) das Vorgehen der Kranzberger Räte (wir berichteten) an: Die Gemeinde sei einfach vorgeprescht und habe für den Monat April die Gebühren erlassen, obwohl es noch zu viele offene Fragen gebe. Richard Lorenz

