„Wir haben einen Bildungsnotstand“: Grüne nennen „nackte Zahlen“ zur Kita-Krise in Freising

Es gibt kurz- und langfristige Lösungen

Von Manuel Eser schließen

Die Betreuungskrise in den Kitas wird immer prekärer. Die Grünen nennen nun Lösungen, die kurz- und langfristig wirken könnten - auch in Freising.

Freising – In Freising stehen hunderte Familien ohne Kita-Platz da. Von einem „Notstand“ in ganz Bayern spricht die Fraktionsvorsitzende derLandtagsgrünen, Katharina Schulze. Dabei gibt es Lösungen, die kurz- und langfristig helfen.

Wie prekär es um die Kinderbetreuung in Freising steht, hatte im Mai eine Infoveranstaltung gezeigt, über die das FT berichtet hat. Familien mit weit mehr als 600 Kindern stehen ohne Kita-Platz da. In einem Pressegespräch der Grünen griff Bürgermeisterin Eva Bönig die „nackten, unschönen Zahlen“ auf, die ihr „große Sorgen“ bereiten. 648 Kinder stehen aktuell ohne Betreuung in einer Kita da. Verschärft werde die Krise durch den „wirklich starken Zuzug“ geflüchteter Menschen.

Hauptfaktor des Elends ist dabei wie in vielen Berufen der Personalmangel. Kindergärten zu bauen, sei nicht das Problem, betonte Bönig. „Die Stadt Freising ist recht fit, Infrastruktur herzustellen.“ Aber es fehlen die Arbeitskräfte – aktuell 27 im Kindergarten, 17 in der Krippe und elf im Hort. „Hätten wir diese Kräfte, könnten wir allein 400 Kinder mehr betreuen.“ Der Personalmangel ist auch ein Grund, warum die Stadt, wie berichtet, bei der Übernahme des Waldkindergartens abgewunken hat.

„Das ist beschämend“

Wie wichtig es ist, neues Kita-Personal zu gewinnen, indem der Job aufgewertet und die Rahmenbedingungen attraktiver gestaltet werden, ist offensichtlich. Zugleich geht es aber auch massiv darum, bestehendes Personal im System zu halten. „Ich kenne bis auf eine Ausnahme niemanden, der bis zum eigentlichen Rentenalter im Job geblieben ist“, berichtete Bönig, die aus der Branche kommt.

Kurzfristige Lösungen, das Personal zu entlasten, nannte Johannes Becher, Grünen-Landtagsabgeordneter aus Moosburg und Sprecher für frühkindliche Bildung im Landtag. Er plädiert etwa für Bürokräfte, die Verwaltungsaufgaben übernehmen, damit sich pädagogische Kräfte eben auf ihre Kernaufgaben konzentrieren könnten. „So entlasten wir das Personal und bewahren es vor dem Burn-out.“

+ Johannes Becher will die Kita-Träger finanziell nicht im Regen stehen lassen. © Kathrin Schierl Fotografie

Wie völlig unattraktiv die Ausbildung zuweilen ist, zeigt ein Beispiel: Kinderpflegerinnen beziehen in ihren beiden Ausbildungsjahren immer noch kein Gehalt. Sie müssen sogar noch draufzahlen, um den Besuch der Akademie zu finanzieren. „Das ist beschämend“, stellt Becher klar. „Dass Menschen, die diesen Beruf mit Leidenschaft ausüben wollen, sich auch noch verschulden müssen, ist nicht hinnehmbar.“

Ein wenig hat sich inzwischen getan. Die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/Erzieher wurde von fünf auf vier Jahre verkürzt – und die Absolventen können das Meister-BaFöG behalten, wenn sie danach im System arbeiten. Auch Optiprax ist für Becher ein Schritt in die richtige Richtung. Bei dieser dualen Ausbildung zur Erzieherin/Erzieher gibt es neben mehr Praxisbezug von Anfang an Gehalt. Das große Aber: Es fehlt ein Refinanzierungskonzept. Sprich: Die Träger, zumeist die Kommunen, bleiben auf den Kosten sitzen.

„Es brennt lichterloh“

Becher sieht darin eine klare Aufgabe des Freistaats. Um Geld ins System zu pumpen, schlägt er vor, Familiengeld und Kindergartenzuschuss nur Menschen mit geringerem Einkommen zu gewähren. „Die Kita muss nicht für alle umsonst sein.“ Das mag zwar nicht allen Familien gefallen, ist Becher klar. „Aber was nützt ein kostenloser Betreuungsplatz, wenn er gar nicht zur Verfügung steht.“

Dass derzeitige Lösungen der Staatsregierung die Situation eher noch schlimmer machen, berichtete Grünen-Stadtrat Nico Heitz aus einer anderen krisengeschüttelten Institution: der Schule. „Ich kenne Leute, die ihr Studium abgebrochen haben, weil die derzeitige Lösung der Regierung zum Personalmangel heißt, dass die Lehrer dann eben mehr arbeiten müssen.“

+ Katharina Schulze: Lösung der Kita-Krise muss zur Chefsache werden. © Münchner Merkur

Katharina Schulze fasste die Lage drastisch zusammen: „Wir haben einen Bildungsnotstand.“ Schuld daran sei das „schlechte Projektmanagement“ der Regierung, das massive Auswirkungen habe auf Kinder, Familien und nicht zuletzt die Wirtschaft. „Könnte jede Frau, die Kinder unter sechs Jahren hat, beruflich tätig sein, hätten wir 48 000 Arbeitskräfte mehr. Dafür aber braucht es eine gute Infrastruktur.“ Und auch ein anderes Rollenbild: Die Arbeit einer Kita-Kraft sei nicht, wie oft despektierlich gemeint werde, „nur mit Bauklötzchen spielen“, auch wenn das eine wichtige Aufgabe sei, weil Spielen für Kinder Lernen bedeute. „Kitas sind nicht nur Betreuungs-, sondern auch Bildungsstätten.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag versprach, die Kita-Krise zu ihrem Top-Thema im Wahlkampf zu machen. „Das muss zur Chefsache der Staatsregierung werden.“ Von Ministerpräsident Markus Söder habe sie dazu keine einzige Regierungserklärung gehört. „Wir können aber nicht noch fünf Jahre warten, das Problem anzugehen“, sagte sie. „Es brennt schon lichterloh, und das würde sich weiter massiv zuspitzen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.