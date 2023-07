684 Familien ohne Betreuungsplatz: Kita-Krise treibt Hunderte von Eltern zur Demo in Freising

Von: Manuel Eser

Hunderte von Eltern demonstrierten am Donnerstag auf dem Marienplatz gegen die verheerende Kita-Situation in der Stadt Freising. © Lehmann

Die Lage ist prekär: 684 Familien stehen derzeit nur in der Stadt Freising ohne Betreuungsplatz für ihre Kinder da. Jetzt haben etliche Eltern demonstriert.

Freising - Die Betreuungssituation in der Stadt Freising ist verheerend. Dagegen hat sich nun, wie berichtet, massiver Widerstand geformt. Im Rahmen einer Demonstration, an der am Donnerstagnachmittag Hunderte von Eltern ihren Unmut deutlich kundtaten, überreichte die neue „Initiative für Freisings Kinder“ an Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher eine online durchgeführte Petition.

Die Forderung „Kita-Krise Freising stoppen!“ haben mehr als 1500 Personen unterschrieben. Unter anderem wird darin vom OB ein konkreter Aktionsplan gefordert, wie mehr Betreuungsplätze geschaffen werden können.

Um mehr Kita-Plätze anbieten zu können, benötigt die Stadt Freising auch mehr Personal. Doch ausgerechnet jetzt musste der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport ein Modell streichen, das eine übertarifliche Gehaltsaufstockung für Kita-Kräfte vorgesehen hätte. Stadtrat Guido Hoyer (Linke) sprach von einem Skandal, Teresa Degelmann (SPD) fand es „zum Heulen“.

