Kita-Streik in Freising steht bevor: Eltern benötigen eine alternative Kinderbetreuung

Von: Manuel Eser

Vor verschlossenen Kita-Türen könnten Eltern und Kinder am Donnerstag stehen. Dann sind die Beschäftigten im Erziehungsdienst zum Streik aufgerufen. © dpa

Die Kita-Beschäftigten in Stadt und Landkreis Freising sind in dieser Woche zum Streik aufgerufen. Betroffene Eltern sollten schon jetzt umplanen.

Freising – Im Kampf um höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen sind am Donnerstag, 16. März, die Beschäftigten im Erziehungsdienst in Freising zum ganztägigen Streik aufgerufen. Für Eltern und Kinder bedeutet das: Krippen, Kindergärten und Horte könnten an diesem Tag geschlossen bleiben. Ob eine Notbetreuung angeboten wird, hängt von der jeweiligen Einrichtung und der Streikbereitschaft des Personals ab.

Auf FT-Nachfrage rät Christl Steinhart, Sprecherin der Stadt Freising, den Eltern, sich dringend direkt in der Kita ihres Kindes zu informieren, ob die jeweilige Einrichtung vom Streik betroffen ist, um gegebenenfalls rechtzeitig eine alternative Kinderbetreuung zu organisieren. Die Stadt bittet um Verständnis für die Probleme, die im Zuge des Lohnkampfs entstehen. „Wir müssen das Streikrecht als Persönlichkeitsrecht respektieren“, betont Steinhart. „Die Einrichtungen entscheiden eigenständig, ob genügend Personal vorhanden ist, um eine Notbetreuung zu organisieren.“

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Bildungsgewerkschaft GEW fordern eine bessere Bezahlung für Beschäftigte in Sozial- und Erziehungsberufe. Außerdem kämpfen sie um eine Verbesserung der durch die Corona-Pandemie noch verschlechterten Arbeitsbedingungen und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Verdi wirft kommunalen Arbeitgebern mangelndes Entgegenkommen bei den aktuell laufenden Tarifgesprächen im Öffentlichen Dienst vor. Weitere Verhandlungsrunden sollen kommende Woche am 21. und 22. März stattfinden.

