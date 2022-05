Eklatanter Facharbeitermangel gefährdet Kitas: Erzieherinnen und Co. streiken für bessere Arbeitsverhältnisse

Von: Manuel Eser

Teilen

Bei der Betreuung von Kindern herrscht ein eklatanter Personalmangel: Rund 100 Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungsdienst streikten am Donnerstag auf dem Freisinger Marienplatz für sich, ihren Beruf und die Menschen, die auf Kindertagesstätten angewiesen sind. © Lehmann

Der eklatante Fachkräftemangel gefährdet mehr und mehr die Kinderbetreuung in Freising. Humorvoll und lautstark kämpfen Erzieherinnen für bessere Bedingungen.

Freising – Die Sprüche waren zugleich markig und humorvoll. „Ein Schneewittchen reicht nicht für sieben Zwerge“ war etwa auf einem Schild zu lesen, das zwei Frauen hochhielten. Und auf einem anderen Plakat hieß es: „Wir sind keine Basteltanten, sondern Bildungsbeauftragte.“ Rund 100 Beschäftigte in Sozial- und Erziehungsberufen, darunter etliche Kräfte aus den städtischen Kitas, streikten am Donnerstag auf dem Freisinger Marienplatz für bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und eine angemessene Bezahlung.

Seit 21. März laufen die Tarifverhandlungen. Doch bisher sind die Gewerkschaft Verdi und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände weit von einer Einigung entfernt. Eine Massage pro Jahr für jede Arbeitskraft habe die VKA als Verbesserung der Arbeitsbedingungen angeboten, ärgerte sich Verdi-Sekretärin Merle Pisarz. „Aber so funktioniert das nicht.“

Sozialpädagogin spricht von einem „Teufelskreis“

Caroline Hofer, Personalratsvorsitzende des Landratsamts, betonte, dass die ganze Gesellschaft von der Bildungsarbeit der Erzieherinnen profitiere. „Ihr seid es, die die Kinder auf Schule und Leben vorbereitet. Ihr seid es, die Menschen in allen denkbaren Problemlagen helfen und damit für sozialen Frieden sorgt“, rief sie den Anwesenden zu. Jetzt sei es an der Zeit, dass Politik und Arbeitgeber diese Arbeit, die zum absoluten Großteil von Frauen geleistet werde, Anerkennung finde. „Wir müssen streiken. Denn wir haben es satt, mit warmen Worten und Durchhalteparolen abgekanzelt zu werden.“

Daniela Wagner, Sozialpädagogin am Landratsamt sprach von einem „Teufelskreis“. Auf der einen Seite nehme der gesellschaftliche Bedarf an sozialer Arbeit immer weiter zu, andererseits werde die Personalnot größer und größer. „Das schadet den Hilfsbedürftigen, und es belastet die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, gesundheitlich enorm.“ Eine bessere Bezahlung wäre ein Schritt, den Beruf attraktive

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der damit einhergehende eklatante Facharbeitermangel, gegen den Politik und Arbeitgeber nichts tun würden, sei eine Bedrohung für die Gesellschaft, betonte Tine Melcarme, Angestellte einer Freisinger Kita. „Er gefährdet Erziehung, Bildung und Schutz der Kinder.“