Freisinger Kitas stellen sich vor: Alle Info-Tage im Überblick

Für Eltern ist es ein großer Schritt, wenn ihr Kind in die Kita kommt. An diesen Tagen können sie sich zuvor vor Ort ein Bild machen:

Freising– Damit sich Eltern und auch die Kinder über die Kindertagesbetreuung informieren können, finden in den Kindertagesstätten, die in Trägerschaft der Stadt Freising stehen, „Tage der offenen Tür“ statt. Zu den angegebenen Zeiten können die kommunalen Kindertageseinrichtungen besichtigt werden. Selbstverständlich bekommen die Eltern auch viele Informationen zur Konzeption und zur pädagogischen Arbeit.

Sowohl die Kinderkrippen (Alter der Kinder: ein bis drei Jahre) und Kindergärten (Alter der Kinder: etwa drei bis sechs Jahre) sowie die städtischen Kindertageseinrichtungen mit Kinderkrippengruppen öffnen ihre Türen.

Krippenplätze können ganzjährig gebucht werden

Für die Altersstufe der Krippenkinder ist die Anmeldungganzjährig möglich in der Stadt Freising, Amt 51, Verwaltungsgebäude Amtsgerichtsgasse 6. Die Einschreibung der Freisinger Kindergärtenfür das Betreuungsjahr 2020/21 ist am Donnerstag, 5. März, von 8 bis 16 Uhr in den jeweiligen Einrichtungen möglich.

Willkommen zu den „Tagen der offenen Tür“ der kommunalen Kindertageseinrichtungen sind auch interessierte Berufsanfänger/-innen und pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte: Das Personal steht auch ihnen gerne für Auskünfte zur Verfügung. Hier nun die einzelnen Info-Termine der kommunalen Freisinger Kindergärten und Krippen im Überblick:

Städtischer Kindergarten Lerchennest(Moosstraße 5), Tel. 5 42 02 30, Mittwoch, 22. Januar, 15 bis 16.30 Uhr.

Städtischer Kindergarten Seilerbrückl (Auenstraße 23) Tel. 5 42 05 00, Dienstag, 28. Januar, 15 bis 17 Uhr.

Städtischer Kindergarten Neustift IImit Schulkindergartengruppe (Arndtstraße 25), Tel. 6 26 42, Freitag, 31. Januar, 15 bis 17 Uhr.

Städtischer Kindergarten und Kinderkrippe im Haus des Kindes (Auenstraße 307), Tel. 5 42 01 30, Montag, 3. Februar, 14.30 bis 17 Uhr.

Städtischer Kindergarten „Im Sonnenhof“ (Katharina-Geisler-Straße 9 a), Tel. 8 10 30, Montag, 3. Februar, 14 bis 16 Uhr.

Städtischer Kindergarten St. Klara (Kammergasse 18), Tel. 5 42 04 60, Freitag, 7. Februar, 15.30 bis 17.30 Uhr.

Städtischer Kindergarten Neustift (Ignaz-Günther-Straße 13), Tel. 5 42 03 00, Freitag, 7. Februar, 15.30 bis 17.30 Uhr.

Städtischer Kindergarten und Hort „Pullinger Regenbogen“ (Am Schulweg 12), Tel. 9 14 90, Mittwoch, 12. Februar, 15.30 bis 17.30 Uhr.

Städtischer Kindergarten Sonnenschein(Alleestraße 4), Tel. 5 42 01 00, Freitag, 21. Februar, 15 bis 17 Uhr.

Städtische Kinderkrippe Wetterstein (Wettersteinring 6/ EG), Tel. 5 42 04 30, Freitag, 14. Februar, 16 bis 18 Uhr.

Städtische Kinderkrippe im Kinderhaus Isarhüpfer (Murstraße 36), Tel. 5 42 02 00 Montag, 30. März, 15.30 bis 16.30 Uhr.

Städtische Kinderkrippe Traumallee (Alleestraße 2), Tel. 5 42 06 00, Mittwoch, 22. April, 17.30 bis 19 Uhr.

