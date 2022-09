Freising gibt sich für Stadtentwicklung einen Leitfaden, der die Klimaschutzziele berücksichtigt

Von: Andreas Beschorner

Die Freisinger Innenstadt zählt zu den Gebieten, die laut Studie besonders belastet sind. © Archiv: Armin Forster

Freising will bei der weiteren Stadtentwicklung den Klimaschutz immer im Auge haben. Ein von Fachleuten erarbeiteter Leitfaden hilft dabei.

Freising – Eineinhalb Jahre haben diverse Planer und Umweltingenieure daran gearbeitet, jetzt ist es fertig: das sogenannte Klimaanpassungskonzept 2050 Im Planungsausschuss der Stadt Freising wurde den Räten das KLAPS50 nun vorgestellt.

Über 200 Seiten umfasst das Konvolut, dessen Inhalte, Aussagen und Empfehlungen jetzt „in den Herzen der Bürger ankommen müssen“, wie Raum- und Städteplaner Martin Berchtold sagte. Ziel von KLAPS50 ist es in erster Linie, der Verwaltung eine Art Leitfaden an die Hand zu geben, anhand dessen bei künftigen Bauleit-, Stadtentwicklungs-, Freiraum- und Landschaftsplanungen die Klimaschutzziele der Stadt berücksichtigt und umgesetzt werden. KLAPS50 soll also „ein fundierter Anwendungskatalog“ sein, wie es in der Beschlussvorlage hieß, um der Hitze in der Stadt und Starkregenereignissen den Kampf anzusagen.

Bürger müssen mit ins Boot geholt werden

Im KLAPS50 sind deshalb zunächst einmal diverse Schwerpunktbereiche aufgelistet – Orte und Stadtgebiete also, die derzeit klimatisch besonders belastet und gleichzeitig sensibel sind. Dazu gehören in Freising die Frühlingsstraße, die Erdinger Straße, die Landshuter Straße, die östliche Innenstadt, die Weldenstraße und Attaching Nord.

Projekte sollen zeitnah realisiert werden

In KLAPS50 sind für ein verbessertes Stadtklima diverse Umsetzungsstrategien aufgelistet, die möglichen Akteure benannt und sogar die diversen Fördermöglichkeiten aufgelistet. Vor allem aber, so die Empfehlung der Ersteller der Studie, sollten zeitnah spezielle Pilotprojekte „prioritär umgesetzt“ werden, um die Klimaanpassung voranzutreiben. Dazu gehören entsprechende Prüfaufträge an die Verwaltung, die Erarbeitung einer Checkliste für die Bauleitplanung und gewisser Straßenbaustandards (Stichwort: Entwässerung), aber auch eine Freiflächensatzung und die Auflistung klimagerechter Baumarten.

Zudem sollte eine „Klimaoase“ eingerichtet werden, sollten „kaltluftrelevante Flächen“ gesichert werden. Weil aber die Stadtverwaltung alleine nicht in der Lage ist, die erforderliche Klimaanpassung im Stadtgebiet zu bewältigen, sei man auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Um also auch die Bürger mit ins Boot zu holen, gelte es, die Bevölkerung „hinsichtlich Hitze und Starkregen und den daraus resultierenden Gefahren und Risiken zu sensibilisieren“.

Stadtverwaltung soll„Klimaoase“ planen

Eine „Kampagne Hitze und Starkregen“ wurde angeregt. Und genau darauf zielte die Wortmeldung von Anton Frankl (FSM) ab: Das Fazit sei also „Leute, pflanzt Bäume auf Teufel komm raus! Und Pflastert so wenig wie möglich!“ Maria Lintl (FSM) sah in KLAPS50 „ein wichtiges Konzept und eine wichtige Grundlage“ für Planungen, Umweltreferent Manfred Drobny (Grüne) lobte, dass „viele sinnvolle Maßnahmen“ aufgelistet seien: „Es wächst und gedeiht.“

Mit den Gegenstimmen von Anton Frankl und Rudolf Schwaiger (CSU) wurde das KLAPS50, das im Rahmen des Modellvorhabens „Klimagerechter Städtebau“ durch staatliche Zuschüsse gefördert worden war, in der vorgelegten Form beschlossen.

Zudem wurden entsprechende Aufträge an die Stadtverwaltung, die Kampagne „Hitze und Starkregen“ (mit Flyern zum Verhalten, Risiko- und Entlastungskarten) sowie die beispielhafte Planung einer Klimaoase beschlossen. 50.000 Euro hat man dafür zunächst einmal vorgesehen.

