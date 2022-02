Vater des Cameretts ist tot: Schule trauert um Pionier-Pädagogen Klaus Mandl

Klaus Mandl im Jahr 2015 beim 50-jährigen Jubiläum des Cameretts im Kellertheater des Camerloher- Gymnasiums. © Spanrad

Er hat das wohl älteste Schülerkabarett in Deutschland gegründet und ins Fernsehen gebracht: Klaus Mandl, der jetzt im Alter von 100 Jahren gestorben ist.

Freising – Das Camerloher-Gymnasium und der Förderverein „Die Camerloher e.V.“ trauern um Klaus Mandl. Kurz nach seinem 100. Geburtstag, den er am 8. Januar noch im Kreise seiner Familie feiern konnte, starb am Montag der ehemalige beliebte Camerloher-Lehrer und Gründer des weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten Camerloher-Schülerkabaretts, das Camerett.

Klaus Mandl war ein außergewöhnlicher Mensch und Pädagoge. Sein Unterricht reichte weit über reine Wissensvermittlung hinaus. Er liebte die Kinder, vor allem die Kleinen in der Unterstufe. Seine Schülerinnen und Schüler waren immer fasziniert von Mandls unerschöpflichen Ideen, seiner außergewöhnlichen Fantasie und seiner Kreativität. Er unterrichtete nicht nur die Fächer Deutsch, Englisch und Geschichte, sondern er gründete 1965 das Camerett, ein Schülerkabarett. Das gibt es noch immer und ist wohl das älteste deutsche Schülerkabarett.

Toni Schmid, ehemaliger Camerloher-Schüler, über viele Jahre Mitglied im Camerett und später als Lehrer Nachfolger von Mandl selbst Leiter des Cameretts, hat den Kontakt zu seinem ehemaligen Lehrer nie abreißen lassen. „Er motivierte seine Schülerinnen und Schüler in der Unterstufe zum Gedichteschreiben und ließ sie Klecksbilder entwerfen. Und so konnte jeder am Schuljahresende ein kleines Büchlein mit nach Hause nehmen.“

Camerett war zu Gast in der Kultsendung „Live aus dem Alabama“

Mandl war sehr gebildet. „Wir waren nach einer Camerett-Vorstellung außerhalb von Freising in einem Wirtshaus, in dem es eine gotische Madonna gab“, berichtet Schmid. „Klaus Mandl konnte genau erklären, warum es sich um kein besonders wertvolles Kunstwerk handeln kann. Aber er ließ sein Wissen nie heraushängen.“

Sinn für Witz, vor allem für Sprachwitz, zeichnete Mandl ebenfalls aus. Unter seiner Regie erreichte das Camerett große Bekanntheit. „Wir spielten von Lübeck bis Berchtesgaden in vielen deutschen Städten“, ist Schmid heute noch stolz darauf, Mitglied gewesen zu sein. Der Bayerische Rundfunk lud das Ensemble immer wieder ein, beispielsweise zur Kultjugendsendung „Live aus dem Alabama“. Und auch der damalige Kultusminister Hans Maier ließ es sich nicht nehmen, Camerett-Vorstellungen zu besuchen.

Mandl wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Klaus Mandl blieb seinem Camerloher verbunden, als langjähriges Mitglied im Förderverein, aber vor allem auch als Besucher der Aufführungen. Für seine ganz außergewöhnlichen Verdienste erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Im Rahmen des Kulturpreises würdigte der Landkreis Freising das Camerett im Jahre 1984 mit dem Förderpreis.