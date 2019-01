Die Kletterhalle stößt an ihre Grenzen

Mit dem Alpenverein geht es steil bergauf. Der Verein hat seine Schulden trotz des Baues einer 1,2 Millionen Euro teuren Kletterhalle vor fünf Jahren um die Hälfte senken können. Sehr zur Freude von Sektionschef Christian Rester, der allerdings bereits neuen Investitionsbedarf sieht.

Freising– Die neue Kletterhalle am Seilerbrückl hat sich für die Sektion als Segen herausgestellt. Aber, die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Wie in der alten Kletterhalle, die 1998 in Betrieb ging, ist man auch in der neuen bereits wieder an der Kapazitätsgrenze angelangt.

In naher Zukunft sind weiter Investitionen zu tätigen, wie der eindrucksvoll im Amt bestätigte Vereinsvorsitzende Christian Rester bei der Jahreshauptversammlung im Hofbrauhauskeller erklärte.

Dass die DAV-Sektion Freising finanziell vergleichsweise gut dasteht, das machte Kassenrevisor Anton Thalhammer mit einem kleinen Scherz am Rande deutlich. Im Bund beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 23 827 Euro, im Freistatt 2 295 Euro, in der Stadt Freising 1245 Euro und beim hiesigen Alpenverein 6,67 Euro.

Kein Grund zur Sorge also. Das gute Ergebnis 2018 mit einer Sondertilgung von 97 000 Euro hat natürlich seine Gründe. Der Verein ist laut Rester mit 5342 Mitgliedern „der Mitgliederkönig in Freising“. Allein die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen belaufen sich auf 237 000 Euro im Jahr. Damit ist es aber nicht getan. Rester sprach davon, dass Quantität nicht alles ist. „Es steckt auch viel Qualität dahinter“, wie er mit dem Hinweis auf die erbrachten Leistungen im Freizeit- aber auch im sportlichen Bereich deutlich machte.

Der Verein erfährt großen Zulauf – auch und gerade von jungen Leuten, was Rester wiederum auf die neue Kletterhalle zurückführte. „Die hat sich etabliert, ich kann sagen, es war die richtige Entscheidung“, resümierte der Vereinschef und verwies darauf, dass man binnen fünf Jahren die Hälfte der finanziellen Belastung“ schultern hat können. Der Sektionschef sagte aber auch, dass man „nach vorne schauen“ müsse. Schon jetzt sei die Halle „an ihrer Grenze angestoßen“. Rester spielte auf die Parkplatzprobleme und darauf an, dass man „schon Jahre in Verhandlungen wegen eines Nachbargrundstückes“ sei. „Die rennen uns die Bude ein“, verriet Rester über die Resonanz. In seinem Rechenschaftsbericht wandte er sich dankenswerter Weise an „den Kindertisch“, wo eine ganze Reihe junger Mitglieder unter den gut 60 Teilnehmer Platz genommen hatten.

„Die Halle war gut für die Alterspyramide, der Verein wäre sonst mehr und mehr in den Seniorenbereich geraten“, erklärte Rester auf Nachfrage.

Trotz all der Freude gab es aber auch Sorgenfalten auf der Stirn des Vorsitzenden. Dann nämlich, als der durchblicken ließ, dass man sich in nicht allzu ferner Zukunft bereits wieder Gedanken über einen Ausbau der Halle machen müsse. Unabhängig davon galt seine besonderer Dank dem Hallenteam. Allen voran nannte er dessen Leiterin Adele Schlachter.

Welchen Stellenwert die Führungsriege selbst genießt, zeigte sich bei den Vorstandswahlen. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse brach reihenweise der Jubel aus. Schließlich hieß es über die komplett im Amt bestätigte Führungsriege der DAV-Sektion): „Die alte, ist die neue!“ Damit war die schriftliche, geheime Wahl, die „en bloc“ erfolgte, beendet. Über weitere Ämter wie Beisitzer stimmte man praktischerweise per Handzeichen ab. ALEXANDER FISCHER