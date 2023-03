Nach filmreifem Gerichtsauftritt in Freising: Klimaaktivisten rechtfertigen provokante Aktionen

Wo sind die Grenzen provokanter Polit-Aktion? Darüber diskutierte Jörg Bergstedt (r.) – hier mit den Aktivisten Theresia Endriß und Ernst Hörmann – im Furtner. © Lehmann

Für die Klimaaktivisten sind provokante Aktionen ein probates Mittel, einen Aufschrei zu erzeugen. Bei der Debatte im Furtner gab es aber auch Gegenwind.

Freising – Wie weit darf und muss politischer Protest gehen? Ein Mittel, das immer zieht: provokante Aktionen wie Besetzungen, Blockaden oder, wie gerade in aller Munde, die Klebe-Aktionen der sogenannten „Letzten Generation“. Einer, der sich damit bestens auskennt, ist der Aktivist Jörg Bergstedt. Am Montag hat ihn der Freisinger Klimaaktivist Ernst Hörmann zu einem Vortrag in den Furtnerbräu eingeladen – wenige Stunden, nachdem Bergstedt vor dem Freisinger Amtsgericht jenes Trio mit verteidigt hatte, das sich 2021 unter anderem an der Autobahnbrücke der A 9 bei Fürholzen abgeseilt hatte.

Bergstedt ist also ein alter Hase in puncto provokante Aktionen, was auch sein übervoller Merchandising-Tisch im Furtner-Saal bewies: zahlreiche Ratgeber in Buchform. Ohne provokante Aktionen, so Bergstedts Credo, würde die Weltgeschichte anders aussehen, was er an historischen Beispielen wie etwa Beate Klarsfeld festmachte, die 1966 den damaligen Bundeskanzler Kurt Kiesinger aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit öffentlich geohrfeigt habe. Durch Handlung, Empörung und Bestrafungsansinnen sei dann sozusagen Bewegung in das Thema der mangelnden Entnazifizierung gekommen.

Aktivist empfiehlt Mitstreitern ein Training

Dabei seien die Mechanismen der provokanten Aktion stets die gleichen und das Zusammenspiel zwischen dem Tun und dem Aufschrei danach fundamental. Beispiele gäbe es laut dem Referenten genug – ob Atommüll-Proteste in Gorleben, das Ansteuern eines Hafens durch Carola Rackete oder eben die Straßenblockaden der „Letzten Generation“. Gerade bezüglich der aktuellen Aktivisten-Szene war Bergstedt überrascht, wie extrem die Öffentlichkeit auf ihre Proteste reagiere – was ihm wiederum sehr zusagt. Kritik gab es für die Straßenkleber allerdings auch von ihm: Die Aktivisten besetzten oftmals kaum Themen. Vieles gehe deshalb ins Leere.

Spannend wurde es bei der anschließenden Diskussion und der Frage: „Was ist mit Gewaltanwendungen im Rahmen provokanter Aktionen?“ Eine junge Zuhörerin meinte etwa: „Solche Aktionen eskalieren schnell, es kocht über, und ich wende Gewalt an.“ Bergstedts Tipp: „Nicht blauäugig in Aktionen gehen.“ Auch das von ihm angebotene Aktionstraining könne helfen, mit solchen Situationen gut umzugehen.

„Arrogant“: Klimaaktivisten erhalten auch Gegenwind

Auch Sabotage-Aktionen, etwa bei Gen-Feldern, sind für Bergstedt das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, ein deutliches Statement zu setzen. Nicht aber für einen Zuhörer, der warnte: „Aber da hängen doch menschliche Schicksale dran!“. Er fand Bergstedts Sicht auf die Dinge „arrogant“. Beistand bekam Bergstedt dafür vom IAA-Kleber-Trio, das noch Stunden zuvor in Freising auf der Anklagebank gesessen hatte und sich nun im Furtner eingefunden hatte. „Hättest du dann auch Mitleid mit einem, der Tretminen herstellt?“, so die Frage eines Aktivisten.

Auch der Freisinger Ernst Hörmann, der sich der „Letzten Generation“ angeschlossen hat, hält diesbezüglich nur wenig von Mitleid: „Ich kann nicht gegen Autos und gleichzeitig dafür sein, dass die Leute weiterhin für BMW und VW arbeiten – es wird immer Verlierer geben.“ Ein junger Freisinger bereicherte die Debatte schließlich mit folgendem Statement: „Bei uns hier geht das ohne Gewalt – der erfolgreiche Widerstand gegen die dritte Startbahn hat es gezeigt!“

