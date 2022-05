„Jede Maßnahme zählt“: Forscher schildert in Freisinger Klimakonferenz, wie Katastrophe abgewendet werden kann

Von: Andreas Beschorner

Wenn man bis 2030 weltweit die Emissionen halbiere, schaffe man wenigstens noch 1,5 Grad, sagt Klimaforscher Stefan Rahmstorf. Symbolbild © Paul Zinken/dpa

In der Klimakonferenz des Landkreises Freising machte der renommierte Klimaforscher Stefan Rahmstorf deutlich, welche Maßnahmen es braucht, um eine Katastrophe abzuwenden.

Freising – Wer es am Freitagnachmittag noch nicht gewusst haben sollte, weshalb er zur Klimakonferenz des Landkreises Freising eingeladen war, dem wurde das in mehreren Vorträgen eindringlich vor Augen geführt: „Machen Sie was! Denn die Situation ist ernst“, mahnte Eric Veulliet, der Präsident der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Wie ernst, das legte Professor Stefan Rahmstorf, einer der profiliertesten und anerkanntesten Klimaforscher, dar. Seine Botschaft: „Wir müssen jetzt eine Vollbremsung hinlegen.“

CO2-Ausstoß muss drastisch verringert werden

Die erste Botschaft kam freilich vom Gastgeber, Landrat Helmut Petz: „Wir können, wir wollen, wir müssen und wir werden es schaffen“, so seine Überzeugung mit Blick auf die im Landkreis beschlossene Energiewende bis 2035. Die zweite Botschaft kam von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber: Per Videoübertragung in den großen Hörsaal des HSWT-Gebäudes D1 am Staudengarten betonte Glauber, dass erneuerbare Energien „Freiheitsenergien“ seien. Und: „Jede einzelne Maßnahme zählt“, versicherte Glauber, der für die Klimakonferenz am Freitag und Samstag die Schirmherrschaft übernommen hatte.

HSWT-Präsident Veulliet schließlich nannte zwei Zahlen, die man sich merken solle: 126 und 418. Vor 126 Jahren sei der Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß und Erdtemperatur erkannt worden, weshalb man sich schon frage, „dass wir als angeblich clevere Menschheit nichts getan haben“. Selbst wenn der Papst vom Untergang der Menschheit spreche, interessiere das kaum jemanden. Und 418 sei der mittlere ppm-Ozongehalt, der in der vorindustriellen Zeit noch unter 300 gelegen habe. Veulliet: Man habe keine Klimakrise, sondern „einen Klimakollaps und eine Klimakatastrophe“.

Dann der Auftritt von Stefan Rahmstorf, Professor am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und weltweit anerkannter Klimaforscher. Eine erste Botschaft: Unzweifelhaft sei der Temperaturanstieg der vergangenen Jahrzehnte vom Menschen verursacht. Und der, so das nächste düstere Szenario, führe dazu, dass die nächste, in 50 000 Jahren zu erwartende Eiszeit ausfalle. Und wenn der CO2-Ausstoß nicht drastisch verringert wird, werde das auch in der nächsten halbe Million Jahren so sein.

„Eine Vollbremsung hinlegen“

Anhand von Daten und Fakten legte Rahmstorf dar, wie extreme Hitzeereignisse zunehmen, wie extreme Niederschläge zu Flutkatastrophen führen. Der „schlimmste Albtraum“ sei freilich der „Dominoeffekt“, bei dem sich diverse Kipppunkte gegenseitig anstoßen und die dramatische Entwicklung noch beschleunigten. Denn das schmelzende Eis an den Polen und auf Grönland, das Abschwächen des Golfstroms, das Abholzen des Regenwalds im Amazonas oder auch das „Umkippen“ der Korallenriffe – das alles hänge zusammen und beeinflusse sich gegenseitig. Dass der Meeresspiegel weiter ansteigt – und da wäre ein einziger Meter schon „katastrophal“ – könne man jetzt bereits für die nächsten Jahrhunderte gar nicht mehr verhindern, so Rahmstorf. Man könne nur noch dafür sorgen, dass er sich nicht beschleunige.

Was also tun? Wenn die Menschheit wie bisher weiter mache, steuere man auf eine Erwärmung von plus 3,2 Grad zu: „eine Katastrophe“. Wenn man bis 2030 weltweit die Emissionen halbiere, schaffe man wenigstens noch 1,5 Grad. Aber dazu müsse man eben jetzt „eine Vollbremsung hinlegen“. Da würden Abstandsregeln für Windräder wie im Freistaat Bayern nicht helfen, betonte der Mann aus Potsdam – und erntete dafür vom Rund der Teilnehmer der Klimakonferenz Applaus. Weitere Referate setzten sich mit dem für kommunales Handeln wichtigen Themen Klimaschutzrecht und „Planerische Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten zu Klimaschutz und Klimaanpassung“ auseinander.

