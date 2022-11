Wenn die Dürre kommt: Neues HSWT-Zentrum soll der Gesellschaft helfen, sich an den Klimawandel anzupassen

B-Life Projekt

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf hat sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben. Dazu soll auch ein neues Zentrum beitragen. Doch B.Life will mehr.

Freising – Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf hat sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben. Dazu beitragen soll auch das neue B.Life Centre – ein Wissenszentrum für klimaneutrale und nachhaltige Landnutzung, die zugleich Anlaufstelle für Wissenschaft Wirtschaft, Politik und breite Öffentlichkeit sein soll.

„Hauptziel von B.Life ist es, einen essenziellen Beitrag zur Sicherung unserer Lebensgrundlagen zu leisten und diese vor allem auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten“, berichtete Dr. Christina Hans, die mit dem Aufbau des Zentrums betraut ist, im Rahmen einer Pressekonferenz. „Eine zentrale Rolle spielt dabei der Schutz von Ökosystemen und Ressourcen.“ Ein Leuchtturmprojekt ist das Moorforschungszentrum (Peatland Science Center) Weihenstephan, das von Professor Matthias Drösler geleitet wird.

Wissen soll Politik und Wirtschaft helfen

B.Life soll aber nicht nur Kompetenzen und Aktivitäten der HSWT zum Thema Klimawandel bündeln, sondern auch die Akzeptanz für entsprechende Maßnahmen in der Gesellschaft fördern, betonte Drösler. „Wir müssen unser fundiertes Wissen so aufbereiten, dass wir es in den gesellschaftlichen Entscheidungsprozess einfließen lassen können.“ Das B.Life soll diesen Wissenstransfer ankurbeln und gleichzeitig Politik und Wirtschaft beraten: „Damit leistet B.Life einen Beitrag zum gelebten Klimaschutz.“

Im Fokus steht die Forschung für nachhaltige Landnutzungskonzepte, die ideal an die bayerischen Rahmenbedingungen angepasst sind. „Klimawandel drückt sich in Bayern vor allem in Dürre aus“, betonte HSWT-Präsident Dr. Eric Veulliet. „Der Einsatz von Wasser in der Landnutzung wird daher ein Riesenthema werden.“

Wie Drösler betonte, fallen in den Bereich der Landnutzung aber nicht nur die Bewirtschaftung der Wasserressourcen oder das Management von Ökosystemen wie zum Beispiel Moore, sondern auch alle Sektoren des produktiven Wirtschaftens in der Natur. Neben Land- und Forstwirtschaft nannte er auch den Naturschutz als pflegerische Landnutzung.

Neben dem neu angelaufenen Master-Studiengang Climate Change Manager, für den es bei 30 Plätzen 200 internationale Bewerbungen gab, sollen auch Studiengänge im Bachelor-Bereich entwickelt werden, berichtete Veulliet. „Und wir wollen neue Forschungsfelder entwickeln.“ Zudem möchte B.Life einen Beitrag zur Weiterbildung leisten. So will das Zentrum es Unternehmen und Kommunen ermöglichen, eigenes Personal zu schulen und zu Klimamanagern auszubilden. Für Schüler werden Klimacamps geplant.

Die Betroffenheit nimmt jährlich zu

Zur Verfügung steht für den Aufbau des Zentrums eine staatliche Förderung von 2,25 Millionen Euro. Das Geld soll vor allem in Personal investiert werden. Hans will für ihr virtuelles Zentrum (eine Geschäftsstelle gibt es nicht) ein Forschungsteam von neun Personen zusammenstellen. „Sie werden an verschiedenen Stellen der HSWT zum Einsatz kommen.“ Die entsprechenden Stellen sollen zeitnah besetzt werden.

Mit dem bereitgestellten Geld kann das Projekt auf drei Jahre finanziert werden. „Das Zentrum ist aber auf längere Sicht ausgelegt“, betonte Veulliet. Er ist optimistisch, dass die Hochschule im Anschluss weitere Fördergelder erhält. „Die vom Klimawandel ausgehende Betroffenheit für Wirtschaft und Gesellschaft wird von Jahr zu Jahr zunehmen, die Auswirkungen immer spürbarer werden. Ich bin mir sicher, dass wir eine Anschlussfinanzierung kriegen.“

Auch Drösler betonte, dass die Anpassung an die Folgen des Klimawandels das größte Zukunftsthema sei. „Wir müssen uns heute schon die Fragen stellen, die die Politik in fünf Jahren hat, um sie dann beantworten zu können“, sagte er. „Dafür müssen wir breit aufgestellt sein.“